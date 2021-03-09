В Украине появился первый легальный букмекер: сколько заработала казна

Первую букмекерская лицензия принесла Украине 108 млн гривен. Такую сумму заплатило в государственный бюджет ООО "Париматч".
Об этом сообщила пресс-служба Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей.
"Информация подтверждена Госказначейством. Сейчас это первая лицензия, полученная организатором для осуществления этого вида деятельности", – говорится в сообщении.
Напомним, за январь-февраль 2021 года легализация азартных игр принесла Украине 200 млн гривен, что значительно меньше, чем рассчитывали власти.
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Согласно бюджету на 2021 год, Кабмин планировал получить за работу азартных заведений в Украине 7,44 млрд гривен.
Мы также писали, что первую лицензию на работу онлайн-казино в Украине получила компания "Спейсикс", которая владеет известным онлайн-казино "Космолот".
А о том, как отличить легальное онлайн-казино от незаконного, узнавайте из видео-эксплейнера:
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