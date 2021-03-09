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В Украине появился первый легальный букмекер: сколько заработала казна

9 марта, 15:27

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Госказначейство подтвердило поступление средств в бюджет

Первую букмекерская лицензия принесла Украине 108 млн гривен. Такую сумму заплатило в государственный бюджет ООО "Париматч".

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Об этом сообщила пресс-служба Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей.

"Информация подтверждена Госказначейством. Сейчас это первая лицензия, полученная организатором для осуществления этого вида деятельности", – говорится в сообщении.

Напомним, за январь-февраль 2021 года легализация азартных игр принесла Украине 200 млн гривен, что значительно меньше, чем рассчитывали власти.

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Согласно бюджету на 2021 год, Кабмин планировал получить за работу азартных заведений в Украине 7,44 млрд гривен.

Мы также писали, что первую лицензию на работу онлайн-казино в Украине получила компания "Спейсикс", которая владеет известным онлайн-казино "Космолот".

А о том, как отличить легальное онлайн-казино от незаконного, узнавайте из видео-эксплейнера:

Видео: Сегодня

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бюджет казино лицензия игорный бизнес азартные игры легализация онлайн-казино Париматч

Источник: Сегодня

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