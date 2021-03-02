В Україні вже п'ять легальних казино: скільки грошей отримала казна

Глава гральної комісії відзвітував перед нардепами за успіхи в індустрії азартних розваг

Після легалізації в Україні азартних ігор в серпні минулого року до казни надійшло вже 70 млн гривень за дозволи на ведення такої діяльності в цьому році.

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Про це, як повідомляє Інтерфакс, заявив після засідання парламентської фракції "Слуга народу" 1 березня очільник комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

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"Ми слухали доповідь керівника гральної комісії Івана Рудого. Він нам доповів, що три ліцензії вже видано і оплачено на 70 мільйонів", – сказав Гетманцев.

Загалом з початку року було видано п'ять ліцензій на ведення грального бізнесу, але 130 млн гривень ще за дві мають надійти до казни вже найближчим часом.

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Отже, загалом за два перших місяці легалізація азартних ігор принесла Україні 200 млн гривень, що значно менше, аніж розраховувала влада.

Нагадаємо, що, згідно з бюджетом на 2021 рік, Кабмін хоче отримати за роботу азартних закладів в Україні 7,44 млрд гривень.

Ми також писали, що першу ліцензію на роботу онлайн-казино в Україні отримала компанія "Спейсікс", яка володіє відомим онлайн-казино "Космолот".

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