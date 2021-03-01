Ставки податків і для організаторів азартних ігор і лотерей планують знизити. Зокрема пропонують:

урізати ставки на дохід для операторів лотерей втричі, замість 30% на 10%;

ставку податку для букмекерів і казино – не 18%, а 10% від доходу;

скасувати оподаткування виграшів до 50 тис. грн з боку фізичних осіб;

90% доходу від лотерей передавати приватному організатору, і тільки 10% – державі.

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Також вартість ліцензій може знизитися втричі – із законодавства хочуть прибрати норму про потрійну плату. Нині потрійна вартість ліцензій введена до моменту початку роботи системи онлайн-моніторингу.

Відповідний законопроєкт № 2713-д розгляне Верховна Рада вже 4 березня, повідомив член податкового комітету парламенту, нардеп Мар'ян Заблоцький. Минулого тижня профільний комітет вже підтримав цей законопроєкт.

У пояснювальній записці говориться, що такої вартості ліцензії для казино, як в українському в законі про гральний бізнес, немає в жодній країні світу. Це 2 млн дол. на рік для Києва і 1 млн доларів для інших регіонів. За роботу онлайн-казино потрібно платити 200 тис. доларів на рік.

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В тренді На казино в Україні чекають податкові послаблення, а ліцензії можуть подешевшати втричі

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Також в середньому по Європі ставка оподаткування доходів казино – 15%. Але її встановлювали на такому рівні не відразу – спочатку діяли пільгові ставки 5-7%, які допомагали розвинутися ринку.

Нагадаємо, в серпні 2020 року президент Володимир Зеленський підписав закон про легалізацію грального бізнесу, який Верховна Рада прийняла 14 липня. Грати дозволили тільки тим, кому більше 21 років.

У лютому 2021 року Держказначейство підтвердило надходження 23,4 млн гривень від видачі першої ліцензії на гральний бізнес – менше, ніж очікувалося раніше. В цілому в бюджеті-2021 заплановані доходи від плати за ліцензії на рівні 7,4 млрд гривень

А про те, як відрізнити легальне онлайн-казино від незаконного, дізнавайтеся з відео-експлейнера:

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