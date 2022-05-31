У РФ знайшли роботу на літо для співробітників заводу, що зупинився: чим займуться росіяни

Завод вже кілька місяців не може працювати повноцінно через брак комплектуючих для випуску автомобілів

Російський "Автотор" запропонував працівникам роботу на літо / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Завод "Автотор", де колись збирали автомобілі відомих іноземних брендів, продовжує загинатися під економічними санкціями за війну Росії проти України. Калінінградський холдинг запропонував своїм співробітникам замість роботи на підприємстві підробляти поїхати на збір полуниці.

Як повідомляють російські ЗМІ, за роботу на свіжому повітрі людям платитимуть від 1350 до 2500 рублів (650-1200 грн.).

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Цікаво, що керівництво заводу так переймається своїми співробітниками, що залишилися без роботи, що розписало для них варіанти підробітків до кінця осені. Наприклад, у липні та серпні замість складання авто пропонується зайнятися збором лохини. А в серпні-вересні – збиранням яблук.

Окрім роботи у полі співробітникам "Автотора" пропонують зайнятися будівництвом. Так, на місці, де завод з 2021 року будує житловий комплекс, дуже потрібні різноробочі.

Земля під городи

Світові автомобільні бренди пішли з Росії у перші тижні повномасшабної війни в Україні. Майже одразу ж російські заводи відчули нестачу запчастин та комплектуючих для збирання авто: підприємства зупиняли роботу, а людей відправляли у відпустки.

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Не став винятком і калінінградський "Автотор", але щоб хоч якось підбадьорити своїх співробітників, акціонери і керівництво вирішили роздати людям, що залишилися без роботи, по 10 соток (1000 кв.м) землі для облаштування городів.

Раніше ми розповідали, що ЄС погодив шостий пакет санкцій проти Росії, що включає, зокрема, часткове ембарго на російську нафту. Також ми писали, хто ще з європейських компаній відмовився платити "Газпрому" за блакитне паливо в рублях.