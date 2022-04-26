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"Укрпошта" знову працює з Joom – що доступно українцям

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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26 квітня, 17:10
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"Укрпошта" відновила роботу із латвійським маркетплейсом Joom, який припинив роботу для українців через воєнний стан
Українці зможуть користуватися доставкою з Joom
Українці зможуть користуватися доставкою з Joom / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну всі маркетплейси тимчасово зупинили доставку до нашої держави. Joom став одним із перших, хто відновив доступ до своїх послуг для українських користувачів.

У пресслужбі "Укрпошти" повідомили, що відновили доставку замовлень з Joom, і тепер не лише українські підприємці можуть продавати свої товари на Joom, але і українські покупці можуть замовляти товари онлайн.

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Що тепер доступно

Доставку з Joom може замовити будь-хто, однак замовлення зможе прибути лише у ті відділення "Укрпошти", які зараз працюють на видачу та приймання відправлень.

"Відділення в окупованих областях, або там, де проходять інтенсивні бойові дії, можуть тимчасово не надавати послугу доставки відправлень. Перевірити, що в місті працюють відділення на доставку та відправлення можна за посиланням", – йдеться у повідомленні.

До початку воєнного стану на Joom було зареєстровано близько 1 млн унікальних покупців з України. З доставкою від "Укрпошти" вони замовляли щомісяця близько 500 тис. посилок.

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З початку бойових дій в Україні Joom раніше виплатив кошти усім українським мерчантам за лютий, з середини березня знизив комісію для продавців з 15% до 0%, а також запровадив протокол захисту українських магазинів, щоб через війну до магазинів українських продавців не застосовувалися штрафи чи песимізації через затримки в обробці замовлень.

"Укрпошта" змінює специфіку роботи

Раніше "Сьогодні" розповідали, що 21 року перерви "Укрпошта" відновлює доставку відправлень "Укрзалізницею". З 9 квітня поштові вагони доставлятимуть пошту зі Львова, Одеси, Харкова, Дніпра до Києва та у зворотному напрямку.

Загалом планується ввести в експлуатацію 14 залізничних поштових вагонів, якими перевозитимуться гуманітарні вантажі, які відправляють волонтери.

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Зауважимо, що прийом гуманітарних вантажів проводиться не у всіх відділеннях "Укрпошти", а тільки у поштоматах, розміщених поруч із центральними залізничними вокзалами:

  • у Львові відділення №79023;
  • у Києві відділення №02505;
  • у Дніпрі відділення №49501;
  • в Одесі відділення №65501.

Оформити відправлення можна буде в особистому кабінеті. Куди можна буде адресувати відправлення, читайте у нашому матеріалі.

Ми вже писали, що усі відділення "Нової пошти" у Донецькій області тимчасово закриваються. Раніше ми розповідали, як тепер працюватиме Rozetka.

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