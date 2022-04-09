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"Укрпошта" змінює специфіку роботи — як це вплине на українців

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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9 квітня, 16:51
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Компанія у співпраці з "Укрзалізницею" відновлює давно забуту послугу
Послуга буде корисна для волонтерів
Послуга буде корисна для волонтерів / Фото: Getty Images, уніан, Укрзалызниця, Колаж: Сьогодні

Після 21 року перерви "Укрпошта" відновлює доставку відправлень "Укрзалізницею". З 9 квітня поштові вагони будуть доставляти пошту зі Львова, Одеси, Харкова, Дніпра до Києва та у зворотному напрямку.

Про це повідомляють у пресслужбі "Укрзалізниці".

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Загалом планується ввести в експлуатацію 14 залізничних поштових вагонів, якими будуть перевозитися гуманітарні вантажі, які відправляють волонтери.

Зауважимо, що прийом гуманітарних вантажів проводиться не у всіх відділеннях Укрпошти, а тільки у поштоматах, розміщених поруч із центральними залізничними вокзалами:

  • у Львові відділення №79023;
  • у Києві відділення №02505;
  • у Дніпрі відділення №49501;
  • в Одесі відділення №65501.

Оформити відправлення можна буде в особистому кабінеті.

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Куди можна адресувати відправлення?

Адресувати посилку можна до будь-якого населеного пункту, де є відкрите відділення "Укрпошти". Укрпошта буде здійснювати доставку гуманітарних вантажів, які надійдуть залізницею, до пункту доставки магістральними автомобілями.

За словами генерального директора компанії Ігора Смілянського, послуга була створена спеціально для волонтерів, щоб вони могли швидко та у великих обсягах пересилати відправлення по Україні.

Доставка залізницею – це наразі потрібне і вчасне рішення, щоб ми мали додаткові способи доставляти поштові відправлення, насамперед гуманітарні, в яких є велика потреба, прокоментував він.

Нагадаємо, що поштові вагони фактично не курсували 21 рік.

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Яка вартість відправлення?

Вартість одного відправлення вагою до 30 кг та найдовшою стороною до 70 см 25 грн. Сплата за рахунок отримувача неможлива. Це мінімальна вартість, яка йтиме на підготовку та обслуговування поштового вагона.

Проте, якщо у волонтерів наразі немає можливості сплатити за вартість посилок, вони все одно будуть прийматися до відправлення. Про безкоштовне відправлення потрібно повідомити оператору – його вартість буде покриватися за рахунок залучення коштів благодійних фондів.

Термін зберігання посилки у місті призначення – до 14 днів. Після цього, у разі якщо отримувач не забрав посилку, "Укрпошта" буде передавати їх волонтерським організаціям та фондам.

Зауважимо, що компанії залишають право на огляд посилки і у разі, якщо у посилках буде не благодійний, а комерційний вантаж, такі посилки також передаватимуться волонтерським організаціям, з якими співпрацює "Укрпошта".

Безкоштовна доставка від "Укрпошти"

Тепер українцям доступна безкоштовна доставка з-за кордону. Послуга доступна тоді, коли посилка в Україну відправляється із зазначенням одержувача, адреси, індексу та контактного номеру телефону.

Ці відправлення Укрпошта як національний поштовий оператор безкоштовно доставить до своїх відділень в Україні, де отримувачі зможуть їх забрати.

Надсилати можна такі товари:

  • одяг;
  • господарчі товари;
  • продукти у заводській упаковці до 10 кг;
  • невелику кількість безрецептурних ліків.

Водночас заборонено надсилати алкоголь та товари військового призначення.

Ми вже писали, що усі відділення "Нової пошти" у Донецькій області тимчасово закриваються.

Раніше ми розповідали, як тепер працюватиме Rozetka.

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