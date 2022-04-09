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"Укрзализныця" эвакуирует из горячих точек Востока — список поездов на 9 апреля

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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9 апреля, 10:29
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Эвакуационные поезда будут отправлены в более безопасные регионы Украины
Эвакуация будет по четырем направлениям
Эвакуация будет по четырем направлениям / Фото: Коллаж: Сегодня

"Укрзализныця" согласовала эвакуационные маршруты из наиболее опасных городов. Информация появилась на сайте УЗ.

Как будут курсировать эвакуационные поезда?

Покровск

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  • 10:00 – 240/239 Покровск – Тернополь
  • 12:30 – 7933 Покровск – Пятихатки
  • 14:30 – 7935 Покровск – Пятихатки
  • 15:30 – 7937 Покровск – Пятихатки
  • 16:30 – 7939 Покровск – Пятихатки
  • 16:30 – 234/233 Покровск – Чоп
  • 17:30 – 225/226 Покровск – Черновцы

Пятихатки

  • 17:00 – 7901 Пятихатки – Львов
  • 19:00 – 7903 Пятихатки – Львов
  • 20:00 – 7905 Пятихатки – Львов
  • 21:00 – 7731 Пятихатки – Львов

Львов

  • 15:00 – 274/273 Львов – Полтава Юж.
  • 17:02 – 814/813 Львов – Хелм
  • 19:30 – 278/277 Львов – Полтава Юж.
  • 21:00 – 276/275 Львов – Полтава Юж.

Другие

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  • 04:00 – 229/230 Ужгород – Харьков-Пас.
  • 11:30 – 229/230 Харьков-Пас. – Ужгород
  • 14:00 – 5501 Новозолотаровка – Лозовая
  • 18:00 – 7827 Лозовая – Киев-Пасс
  • 21:30 – 236/235 Черновцы – Киев-Пасс
  • 21:52 – 7616 Ягодин – Хелм
  • 22:32 – 238/237 Одесса-Главная – Ужгород
  • 23:30 – 234/233 Чоп – Днепр.

Кроме того, на 9 апреля согласованы 10 гуманитарных коридоров – из Мариуполя и Бердянска Энергодара, Мелитополя и Северодонецка.

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