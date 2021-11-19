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Українців дурять через "Нову пошту" – як працює нова схема шахраїв

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор розділу "Гроші"
19 листопада, 17:05
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У "Новій пошті" попередили про нову схему інтернет-шахраїв, які обманним шляхом забирають із відділення дорогі речі
"Нова пошта" розкрила нову схему обману українців
"Нова пошта" розкрила нову схему обману українців / Фото: Колаж: Сьогодні

Шахраї вигадали нову схему обману українців, використовуючи "Нову пошту" та вже змогли вкрасти з відділення цілу тонну горіхів, загальною вартістю 180 тис. грн.

Про нову аферу "Сьогодні" розповіли представники "Нової пошти", а також зазначили, що вже провели внутрішнє розслідування з приводу випадку з горіхами.

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Як діють нові шахраї?

Суть схеми полягає в наступному, шахраї під виглядом покупця знаходять товар на маркетплейсах. Як правило, намагаються обрати дорогу річ.

Далі зв’язуються з продавцем та пропонують зробити йому передоплату на банківську картку за товар, але як умову просять надати номер експрес-накладної про відправку товару.

Щоб ніби-то убезпечити себе від недобросовісних продавців, а також просять при відправці вказати одержувачем себе.

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"При відправці просять продавця вказати одержувачем себе, запевняючи, що ризику ніякого немає, адже вантаж відправляється фактично самому собі і ніхто інший його отримати не зможе", – розповіли нам у прес-службі.

Коли на картку надійде передплата дані одержувача потрібно змінити в мобільному додатку або бізнес-кабінеті.

"Якщо продавець погоджується і робить все, як йому сказали – відправляє вантаж і скидає шахраям експрес-накладну про відправку посилки, вони, знаючи ПІБ одержувача, оперативно підробляють документи та забирають вантаж замість нього", – сказали у прес-службі.

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Визначити фальшиві документи дуже складно і оператори у відділеннях "Нової пошти" на мають на це компетенцій та можливостей.

Варто зауважити, що шахраї зазвичай просять оцінювати вантаж за мінімальною вартістю, щоб не платити багато за доставку.

Що буде з викраденими горіхами?

У випадку з чоловіком, в якого вкрали тону горіхів оголошена вартість також була занижена. Він відправляв не тонну горіхів як вантаж, а окремі посилки, всього 34 експрес-накладних і кожну з них оцінив у 30 грн.

Таким чином, уся компенсація, яку він може отримати, становить не більше 1000 грн, хоча за його словами горіхів у коробках було аж на 180 тис. грн.

У компанії також зазначили, що вже співпрацюють зі слідством та надали постраждалому усю інформацію з цього питання та відеозаписи з камер спостереження.

Раніше "Сьогодні" писали, що інтернет-шахраї вигадали нову схему обману, прикидаючись представниками державної програми.

Ми також розповідали про аферу з 90-х, яку знов почали використовувати для обману літніх людей.

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Софія Зінов’єва

Редактор розділу "Гроші"

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