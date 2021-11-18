Обворовали пенсионеров на 2 млн грн: мошенники начали действовать по схеме из 90-х

В Киеве была задержана группа мошенниц, которые выдавали себя за работниц Пенсионного фонда и обворовывали пенсионеров.
О задержании злоумышленниц сообщает Нацполиция.
Отмечается, что женщины предлагали обменять деньги, якобы уже вышедшие из обращения на новые купюры.
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И хотя это была одна из популярных схем обмана еще в 90-х, мошенницам удалось выманить у стариков более 2 млн грн.
Задержанными оказались жительницы Одесской области и теперь им грозит до 12 лет за решеткой.
Во время обыска правоохранители изъяли сувенирные купюры, которые давали пенсионерам вместо настоящих, списки с адресами проживания потенциальных жертв, а также:
- мобильные телефоны и SIM-карты;
- ноутбуки;
- ювелирные изделия;
- банковские карты;
- боевой пистолет, два магазина и патроны.
Также сообщается, что оружие женщины похитили в Луганской области.
Аферы через ПриватБанк
ПриватБанк предупредил, что украинцам начали приходить странные сообщения о якобы получении денежных выплат за вакцинацию от коронавируса.
Затем нужно было перейти на сайт, ввести свои данные и данные карты. Так мошенники и получали доступ к счетам.
В ПриватБанке призвали не переходить по ссылкам и нигде не вводить данные своей карты.
"Сегодня" также писали про новые схемы интернет-мошенников.