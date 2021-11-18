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Обворовали пенсионеров на 2 млн грн: мошенники начали действовать по схеме из 90-х

София Зиновьева София Зиновьева Редактор раздела "Деньги"
18 ноября, 18:05
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Нацполиция задержала мошенниц, которые выдавали себя за работниц Пенсионного фонда и меняли настоящие деньги на фальшивки
/ Фото: Нацполиция, Коллаж: Сегодня

В Киеве была задержана группа мошенниц, которые выдавали себя за работниц Пенсионного фонда и обворовывали пенсионеров.

О задержании злоумышленниц сообщает Нацполиция.

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Отмечается, что женщины предлагали обменять деньги, якобы уже вышедшие из обращения на новые купюры.

И хотя это была одна из популярных схем обмана еще в 90-х, мошенницам удалось выманить у стариков более 2 млн грн.

Задержанными оказались жительницы Одесской области и теперь им грозит до 12 лет за решеткой.

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Во время обыска правоохранители изъяли сувенирные купюры, которые давали пенсионерам вместо настоящих, списки с адресами проживания потенциальных жертв, а также:

  • мобильные телефоны и SIM-карты;
  • ноутбуки;
  • ювелирные изделия;
  • банковские карты;
  • боевой пистолет, два магазина и патроны.

Также сообщается, что оружие женщины похитили в Луганской области.

Аферы через ПриватБанк

ПриватБанк предупредил, что украинцам начали приходить странные сообщения о якобы получении денежных выплат за вакцинацию от коронавируса.

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Затем нужно было перейти на сайт, ввести свои данные и данные карты. Так мошенники и получали доступ к счетам.

В ПриватБанке призвали не переходить по ссылкам и нигде не вводить данные своей карты.

"Сегодня" также писали про новые схемы интернет-мошенников.

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София Зиновьева

Редактор раздела "Деньги"

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