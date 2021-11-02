Українцям роздають майже по 100 тисяч допомоги – хто їх може отримати

Українці повинні будуть через три роки повернути отриману допомогу від держави

Українці можуть отримати 15 мінімальних зарплат / Фото: Колаж: Сьогодні

Українцям з малозабезпечених сімей, з 1 січня 2022 року, нададуть фінансову допомогу для створення власного бізнесу. Для цього держава заклала 100 млн грн у рамках нової бюджетної програми сприяння економічній самостійності.

Про це повідомляє Мінсоцполітики у Facebook.

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Міністр соціальної політики Марина Лазебна вважає інвестиція у малозабезпечені сім’ї допоможе створити 2-3 тисячі нових малих підприємств.

"Нова бюджетна програма – це нові можливості для територіальних громад, для зайнятості населення, створення нових робочих місць, поповнення місцевого бюджету податками від нових бізнесів, залучення додаткових інвестицій у громаду", – сказала Лазебна.

Українці можуть отримати 15 мінімальних зарплат, а саме – 97 500 гривень. Для участі у програмі потрібно перебувати на обліку безробітних та отримувати державну соціальну допомогу.

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Малозабезпечені українці отримают кошти у безготівковій формі, ними вони можуть купувати обладнання та матеріали, а також оплачувати рахунки. Примітно, що українці повинні будуть через три роки повернути отриману допомогу. Проте, якщо сума податків перевищила суму отриманої допомоги, або якщо підприємець влаштує безробітних родичів за направленням центру зайнятості, повертати кошти не треба.

Таким українцям з бізнес-планом допоможуть робітники центрів зайнятості, які проконсультують із започаткування та ведення бізнесу, та організовуватимуть безкоштовне навчання. А, якщо бізнес-план отримає схвалення регіональної комісії, учасник програми повинен зареєструвати ФОП протягом 30 діб.

Раніше ми писали, що нова хвиля коронавірусу вже не так сильно вдарить по малому та середньому бізнесу в Україні, але деякі ФОП все ж таки зачепить.

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А також розповідали, що "червона зона" вже почала з’їдати доходи кафе та ресторанів.