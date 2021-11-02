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СЕГОДНЯ Новости экономики Бизнес новости

Украинцам раздают почти по 100 тысяч помощи – кто их может получить

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела "Деньги"
2 ноября, 13:24
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Украинцы должны будут через три года вернуть полученную помощь от государства
Украинцы могут получить 15 минимальных зарплат
Украинцы могут получить 15 минимальных зарплат / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинцам из малообеспеченных семей, с 1 января 2022 года, окажут финансовую помощь для создания собственного бизнеса. Для этого государство заложило 100 млн. грн. в рамках новой бюджетной программы содействия экономической самостоятельности.

Об этом сообщает Минсоцполитики в Facebook.

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Министр социальной политики Марина Лазебная считает, что инвестиция в малоимущие семьи поможет создать 2-3 тысячи новых малых предприятий.

"Новая бюджетная программа – это новые возможности для территориальных общин, для занятости населения, создания новых рабочих мест, пополнение местного бюджета налогами от новых бизнесов, привлечение дополнительных инвестиций в общину", – сказала Лазебная.

Украинцы могут получить 15 минимальных зарплат, а именно – 97 500 гривен. Для участия в программе необходимо находиться на учете безработных и получать государственную социальную помощь.

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Малообеспеченные украинцы получат средства в безналичной форме, ими могут покупать оборудование и материалы, а также оплачивать счета. Примечательно, что украинцы должны через три года вернуть полученную помощь. Однако, если сумма налогов превысила сумму полученного пособия, или если предприниматель устроит безработных родственников по направлению центра занятости, возвращать средства не нужно.

Таким украинцам с бизнес-планом помогут работники центров занятости, которые проконсультируют по началу и ведению бизнеса и будут организовывать бесплатное обучение. А если бизнес-план получит одобрение региональной комиссии, участник программы должен зарегистрировать ФЛП в течение 30 суток.

Ранее мы писали, что новая волна коронавируса уже не так сильно ударит по малому и среднему бизнесу в Украине, но некоторые ФЛП все же заденет.

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А также рассказывали, что "красная зона" уже начала съедать доходы кафе и ресторанов.

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