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Українця налякали камери Ощадбанку – що сталося

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні
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18 лютого, 14:44
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Українець помітив камеру на банкоматі Ощадбанку. Розповідаємо, що відповіли у банку
Камери на банкоматах "Ощадбанку": навіщо вони там потрібні
Камери на банкоматах "Ощадбанку": навіщо вони там потрібні / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Державну фінустанову "Ощадбанк" запідозрили у стеженні за клієнтами: в одному з відділень банку українець Олександр Мельник помітив невелику камеру, яку встановили прямо над банкоматом. Пристрій, можливо, міг записувати, як клієнти вводять пін-коди від своїх карток, коли знімають готівку.

Про це чоловік написав на сторінці у соціальній мережі Facebook.

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За його словами, доступ до знятого відео можуть отримати співробітники банку та люди, які займаються обслуговуванням банкоматів.

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"Після звернення на гарячу лінію надіслали людину, яка обслуговує банкомати. За його словами, камеру встановили вони на прохання банку. Також людина показала зображення з цієї камери. У центрі зображення – клавіатура банкомату" , – йдеться у повідомленні.

У коментарях до публікації повідомлення залишив також співробітник Ощадбанку Ігор Соколенко, який розповів, що відбувається. Представник фінустанови зазначив, що такі камери встановлені майже на всіх банкоматах України.

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"У частині вона знаходиться збоку, у частині – зверху, і фіксує факт видачі готівки. При введенні PIN-коду вона вимикається" , – написав Соколенко.

Новий додаток Ощадбанку

У грудні 2021 року Ощадбанк запустив нову мобільну програму "Мобільний Ощад". Планується, що до кінця 2022 року новий додаток замінить старий додаток "Ощад 24/7".

Розробники обіцяють збереження всіх старих функцій та додавання нових. Мета створення цієї програми – спрощення операцій та зменшення кількості кліків для їх проведення.

Особливістю "Мобільного Ощада" є віртуальний помічник Ощадик, який супроводжуватиме користувачів за програмою.

Раніше "Сегодня" розповідали, що станеться з банківською системою України після вторгнення військ Російської Федерації , і писали, як біржова паніка штучно піднімає курс долара.

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