У Vodafone проблеми в роботі — які зміни чекають на українців

Компанія заявляє про перевантажену мережу

Vodafone заявляє, що мережа перевантажена / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Оператор мобільного звʼязку Vodafone заявляє, що мережа наразі перевантажена та просить українців про допомогу.

Відповідні повідомлення отримують користувачі Vodafone на свої мобільні телефони.

Реклама

"Друзі, мережа перевантажена. Потрібна ваша допомога...", — йдеться в смс-розсилці.

Повідомлення Vodafone

Задля покращення функціонуввання мережі, Vodafone просить:

Реклама

вимкнути автозавантаження медіа в месенджерах;

встановити низьку якість відео в YouTube;

за можливості використовувати Wi-Fi.

Національний роумінг

Провідні українські мобільні оператори (Vodafone, Київстар, lifecell) спільно з іншими держструктурами запускають в Україні національний роумінг.

Це означає, що якщо мережа вашого оператора раптом недоступна, ви зможете переключитися на мережу іншого оператора, зберігши свої тарифи.

Для того, щоб підключитися до національного роумінгу, потрібно виконати доволі прості маніпуляції на своєму смартфоні:

Реклама

Вимкнути автовибір мережі (на Android: налаштування – мобільна мережа (або підключення) – оператор; на iOS: параметри – стільникові дані – вибір мережі).

Знайти та вибрати доступну мережу: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR або LIFECELL.

Якщо реєструватися не вдалося, спробувати ще раз або вибрати іншу мережу.

Перевірити можливість вихідного дзвінка, SMS.

Спочатку національний роумінг запрацює у Харківській, Херсонській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Луганській, Кіровоградській, Миколаївській областях.

Трохи згодом нацроумінг планують запровадити на території всієї України.

Раніше ми розповідали, як поповнити рахунок на мобільному без інтернету, а також писали, що в Європі мобільні оператори запровадили безкоштовні послуги для українських біженців.