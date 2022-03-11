Гроші
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторгнення РФ Паралімпіада 2022 Паралімпіада 2022 📉 Дефолт Росії 🇪🇺 Україна в ЄС
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини економіки Новини бізнесу

У Vodafone проблеми в роботі — які зміни чекають на українців

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
11 березня, 13:39
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Компанія заявляє про перевантажену мережу
Vodafone заявляє, що мережа перевантажена
Vodafone заявляє, що мережа перевантажена / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Оператор мобільного звʼязку Vodafone заявляє, що мережа наразі перевантажена та просить українців про допомогу.

Відповідні повідомлення отримують користувачі Vodafone на свої мобільні телефони.

Реклама

"Друзі, мережа перевантажена. Потрібна ваша допомога...", — йдеться в смс-розсилці.

Повідомлення Vodafone
Повідомлення Vodafone

Задля покращення функціонуввання мережі, Vodafone просить:

Реклама
  • вимкнути автозавантаження медіа в месенджерах;
  • встановити низьку якість відео в YouTube;
  • за можливості використовувати Wi-Fi.

Національний роумінг

Провідні українські мобільні оператори (Vodafone, Київстар, lifecell) спільно з іншими держструктурами запускають в Україні національний роумінг.

Це означає, що якщо мережа вашого оператора раптом недоступна, ви зможете переключитися на мережу іншого оператора, зберігши свої тарифи.

Для того, щоб підключитися до національного роумінгу, потрібно виконати доволі прості маніпуляції на своєму смартфоні:

Реклама
  • Вимкнути автовибір мережі (на Android: налаштування – мобільна мережа (або підключення) – оператор; на iOS: параметри – стільникові дані – вибір мережі).
  • Знайти та вибрати доступну мережу: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR або LIFECELL.
  • Якщо реєструватися не вдалося, спробувати ще раз або вибрати іншу мережу.
  • Перевірити можливість вихідного дзвінка, SMS.

Спочатку національний роумінг запрацює у Харківській, Херсонській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Луганській, Кіровоградській, Миколаївській областях.

Трохи згодом нацроумінг планують запровадити на території всієї України.

Раніше ми розповідали, як поповнити рахунок на мобільному без інтернету, а також писали, що в Європі мобільні оператори запровадили безкоштовні послуги для українських біженців.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram «Сьогодні» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Ньюзмейкери
Наші автори
Софія Зінов’єва Рубль завис над прірвою: що відбувається з валютою агресора на біржі Софія Зінов’єва · Редактор Гроші Сьогодні
Уляна Лебич У Vodafone проблеми в роботі — які зміни чекають на українців Уляна Лебич · Редактор Гроші Сьогодні
Євгенія Пласконь Своя вигода? Орбан висловився про санкції ЄС проти нафти й газу з Росії Євгенія Пласконь · Редактор Гроші Сьогодні
Творча команда
Фінанс-дайджест
Більше новин
Автор
Андрій Гаценко

Андрій Гаценко

Провідний редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Крипторинок
Більше новин
Бізнес News
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Новини України
Більше новин
Ньюзмейкер
Софія Зінов’єва

Софія Зінов’єва

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Головне про гроші
Ньюзмейкер
Уляна Лебич

Уляна Лебич

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Найдорожчий спецтопік
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Евакуація
Куди УЗ відправляє поїзди?
Новий розклад
Військова допомога
Нас підтримує весь світ!
Як об'єднався Захід
Цитата дня

Купувати зараз іноземну валюту на чорному ринку не варто. Курс буде завищеним і заробити на зворотній конвертації не факт, що вийде. Ніхто не знає, які рішення щодо монетарної політики будуть ухвалені після завершення війни.

Олександр Болтян, аналітик компанії Esperio
Що буде далі?
статистика
Курс криптовалюти сьогодні
currency.com

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

39961.54

Dogecoin (DOGE)

0.12

Ethereum (ETH)

2656.1

Litecoin (LTC)

106.15

Ripple (XRP)

0.75

Купити криптовалюту
Наші янголи-охоронці

Старший лейтенант Максим Білоконь, танкіст-командир з міста Ромни (Сумська обл.). Під час оборони Чернігова, відбиваючи атаку ворога, знищив диверсійно-розвідувальну групу та два танки противника. За особисту мужність і героїзм йому присвоєно звання Герой України. Посмертно.

Герої не вмирають!
Круте піке
Війна в Україні розчавила рубль
Дива не станеться?
ПОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Розкриваємо фінансові таємниці
Інфо-офшор - тут
Газова криза
Ціни в ЄС б'ють усі рекорди
Що відбувається?
На зв'язку
Національний роумінг в Україні
Перемикайтеся!
Історії звитяг
Водій вантажівки Десмонд Візлі, дізнавшись про те, що відбувається в Україні, під'їхав до посольства РФ у Дубліні та заднім ходом протаранив ворота. Потім дістав фото з моторошними кадрами війни і став показувати перехожим. Поліцейським пояснив: “Я не міг не діяти, побачивши, що відбувається”. Дякуємо, козаче, що не мовчиш!
Слава Україні!
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Як відстежити окупантів

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Комуналка
Що робити з платіжками під час війни?
Дізнатися!
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
34,82
33,82
33,04
18,82
35,45
34,95
34,00
18,07
35,50
35,00
34,00
18,01
36,59
36,29
35,59
19,48
38,09
35,70
33,90
19,01
38,68
36,39
35,55
18,73
38,99
36,75
35,99
19,64
38,99
36,75
36,06
19,15
38,99
36,75
35,99
19,64
39,97
36,75
38,97
19,68

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти