У Vodafone проблемы в работе — какие изменения ждут украинцев

Оператор мобильной связи Vodafone заявляет, что сеть перегружена и просит украинцев о помощи.
Такие сообщения получают пользователи Vodafone на свои мобильные телефоны.
"Друзья, сеть перегружена. Нужна ваша помощь...", — говорится в смс-рассылке.
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Для улучшения функционирования сети Vodafone просит:
- отключить автозагрузку медиа в мессенджерах;
- установить низкое качество видео в YouTube;
- по возможности использовать Wi-Fi.
Национальный роуминг
Ведущие украинские мобильные операторы Vodafone, Киевстар, lifecell) вместе с другими госструктурами запускают в Украине национальный роуминг.
Это значит, что если сеть вашего оператора вдруг будет недоступна, вы сможете переключиться на сеть другого оператора, сохранив свои тарифы.
Для того чтобы подключиться к национальному роумингу, нужно выполнить довольно простые манипуляции на своем смартфоне:
- Отключить автовыбор сети (на Android: настройки – мобильная сеть (или подключение) – оператор; на iOS: параметры – сотовые данные – выбор сети).
- Найти и выбрать доступную сеть: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR или LIFECELL.
- Если зарегистрироваться не удалось, попробовать еще раз или выбрать другую сеть.
- Проверить возможность исходящего звонка, SMS.
Поначалу национальный роуминг заработает в Харьковской, Херсонской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Луганской, Кировоградской, Николаевской областях.
Чуть позже нацроуминг планируют внедрить на территории всей Украины.
Раньше мы рассказывали, как пополнить счет на мобильном без интернета, а также писали, что в Европе мобильные операторы ввели бесплатные услуги для украинских беженцев.