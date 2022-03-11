У Vodafone проблемы в работе — какие изменения ждут украинцев

Компания заявляет о перегруженной сети

Vodafone заявляет, что сеть перегружена / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Оператор мобильной связи Vodafone заявляет, что сеть перегружена и просит украинцев о помощи.

Такие сообщения получают пользователи Vodafone на свои мобильные телефоны.

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"Друзья, сеть перегружена. Нужна ваша помощь...", — говорится в смс-рассылке.

Сообщения Vodafone

Для улучшения функционирования сети Vodafone просит:

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отключить автозагрузку медиа в мессенджерах;

установить низкое качество видео в YouTube;

по возможности использовать Wi-Fi.

Национальный роуминг

Ведущие украинские мобильные операторы Vodafone, Киевстар, lifecell) вместе с другими госструктурами запускают в Украине национальный роуминг.

Это значит, что если сеть вашего оператора вдруг будет недоступна, вы сможете переключиться на сеть другого оператора, сохранив свои тарифы.

Для того чтобы подключиться к национальному роумингу, нужно выполнить довольно простые манипуляции на своем смартфоне:

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Отключить автовыбор сети (на Android: настройки – мобильная сеть (или подключение) – оператор; на iOS: параметры – сотовые данные – выбор сети).

Найти и выбрать доступную сеть: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR или LIFECELL.

Если зарегистрироваться не удалось, попробовать еще раз или выбрать другую сеть.

Проверить возможность исходящего звонка, SMS.

Поначалу национальный роуминг заработает в Харьковской, Херсонской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Луганской, Кировоградской, Николаевской областях.

Чуть позже нацроуминг планируют внедрить на территории всей Украины.

Раньше мы рассказывали, как пополнить счет на мобильном без интернета, а также писали, что в Европе мобильные операторы ввели бесплатные услуги для украинских беженцев.