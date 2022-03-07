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В Україні з'явиться національний роумінг: що це означає

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні
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7 березня, 14:59
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Спочатку послугу запустять у тестовому режимі в деяких областях, а трохи пізніше введуть по всій Україні
В Україні запрацює національний роумінг
В Україні запрацює національний роумінг / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

В період відкритої війни Росії проти України у багатьох наших співвітчизників можуть виникати проблеми з мобільним зв'язком через часті обстріли ворогами мирних міст. Тому провідні українські мобільні оператори (Vodafone, Київстар, lifecell) спільно з іншими держструктурами запускають в Україні національний роумінг.

Про це повідомила прес-секретар Vodafone Вікторія Павловська на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

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Що це означає?

Це означає, що якщо мережа вашого оператора раптом недоступна, ви зможете переключитися на мережу іншого оператора, зберігши свої тарифи.

Як підключитись до національного роумінгу?

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Все досить просто, потрібно виконати доволі прості маніпуляції на своєму смартфоні:

  • Вимкнути автовибір мережі (на Android: налаштування – мобільна мережа (або підключення) – оператор; на iOS: параметри – стільникові дані – вибір мережі);
  • Знайти та вибрати доступну мережу: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR або LIFECELL;
  • Якщо реєструватися не вдалося, спробувати ще раз або вибрати іншу мережу;
  • Перевірити можливість вихідного дзвінка, SMS.

Спочатку національний роумінг запрацює у Харківській, Херсонській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Луганській, Кіровоградській, Миколаївській областях.

Трохи згодом нацроумінг планують запровадити на території всієї України.

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Airbnb безкоштовно надасть житло українським біженцям

Онлайн-сервіс з розміщення, пошуку та короткостроковій оренді житла по всьому світу Airbnb та некомерційна асоціація Airbnb.org тимчасово забезпечать безкоштовним житлом 100 тис. біженців з України у сусідніх європейських країнах.

Серед країн, що згадуються у ролі притулку:

  • Польща;
  • Німеччина;
  • Угорщина;
  • Румунія.

Раніше ми розповідали, що Японія виділяє Україні ще 100 млн. доларів для перемоги над російським агресором.

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Прийняв вогонь на себе. Підполковник Вагоровський Едуард Миколайович. Загинув, виводячи нашу авіацію з-під ракетного удару. Дав можливість іншим льотчикам піднятися у повітря. Герой України (посмертно).

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