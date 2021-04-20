Стартував прийом заявок на карантинні 8000 гривень: як оформити та хто отримає гроші

Подача заяв і реєстрація на виплату компенсацій проходить в електронній формі; встановлено перелік видів діяльності, за якими можна отримати допомогу

З сьогоднішнього дня, 20 квітня, українці в "червоних зонах" можуть подавати заявки на отримання карантинних 8000 гривень. Це допомога для фізичних осіб – підприємців та найманих працівників, що змушені припинити діяльність в зв'язку з посиленням карантину. На програму витратять близько 3 млрд гривень з держбюджету. За рахунок місцевих бюджетів можуть виплачуватися додаткові суми. Їх встановлять безпосередньо на місцях.

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Заявки приймають через додаток або портал "Дія". Головні умови:

Одержувач має перебувати на обліку у якості платника єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Місцем реєстрації одержувача має бути регіон України, що віднесений до "червоної зони" карантину.

Президент Володимир Зеленський вже закликав українців активніше реєструвати звернення – щоб уже в цьому місяці (квітні) отримати гроші. Заявки, за даними Офісу президента, подали вже понад 100 тис. людей.

Зеленський також нагадав, що малий і середній бізнес створює близько 7 млн робочих місць в Україні.

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"Не можна допустити, щоб ці люди втратили роботу через коронакризу. Щоб закрили свій бізнес через неможливість прогодувати сім’ю. <...> Подавши заявку через "Дію", люди зможуть отримати по 8 тисяч гривень прямої грошової допомоги з держбюджету. Також закликаю місцеву владу не стояти осторонь і допомогти своїм підприємцям із місцевих бюджетів", – зазначив Зеленський.

Як подати заявку на 8000 грн через додаток "Дія"

Авторизуйтесь в додатку "Дія" через BankID або ЕЦП.

У розділі "Послуги" оберіть "Одноразова допомога ФОПам і найманих працівників".

"Дія" автоматично перевірить інформацію про одержувача і надасть висновок про те, чи маєте ви право на допомогу.

За наявності права на компенсацію натисніть "Отримати допомогу".

Вкажіть свій регіон реєстрації, а потім введіть номер гривневого рахунку в форматі IBAN (отримати гроші можна тільки на особистий рахунок).

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Види діяльності ФОПів, співробітники яких мають право на отримання карантинних 8000 грн

Роздрібна торгівля деталями для автотранспортних засобів;

Роздрібна торгівля комп'ютерами, периферійним обладнанням і програмним забезпеченням у спеціалізованих магазинах;

Роздрібна торгівля в спеціалізованих магазинах електронною апаратурою побутового призначення для приймання, запису, відтворення звуку і зображення;

Роздрібна торгівля текстильними товарами в спеціалізованих магазинах;

Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах;

Роздрібна торгівля килимами, килимовими виробами, покриттям для стін і підлоги в спеціалізованих магазинах;

Роздрібна торгівля побутовими електротоварами в спеціалізованих магазинах;

Роздрібна торгівля меблями, освітлювальними приладдям і товарами для дому в спеціалізованих магазинах;

Роздрібна торгівля книгами в спеціалізованих магазинах;

Роздрібна торгівля аудіо- та відеозаписами в спеціалізованих магазинах;

Роздрібна торгівля спортивним інвентарем у спеціалізованих магазинах;

Роздрібна торгівля іграми та іграшками в спеціалізованих магазинах;

Роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах;

Роздрібна торгівля взуттям та шкіряними виробами в спеціалізованих магазинах;

Роздрібна торгівля квітами, рослинами, насінням, добривами, домашніми тваринами та кормами для них у спеціалізованих магазинах;

Роздрібна торгівля годинниками та ювелірними виробами в спеціалізованих магазинах;

Роздрібна торгівля невикористовуваними товарами в спеціалізованих магазинах;

Роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах;

Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах;

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Роздрібна торгівля з лотків та на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям;

Роздрібна торгівля з лотків та на ринках іншими товарами;

Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами;

Діяльність ресторанів, надання послуг харчування;

Поставка готових страв для подій, обслуговування напоями;

Демонстрація кінофільмів;

Організація конгресів і торговельних виставок;

Театральна та концертна діяльність;

Діяльність з підтримки театральних і концертних заходів;

Функціонування театральних і концертних залів;

Функціонування бібліотек і архівів;

Функціонування музеїв;

Функціонування спортивних споруд;

Діяльність спортивних клубів;

Діяльність фітнес-центрів;

Функціонування атракціонів і тематичних парків;

Організація інших видів відпочинку та розваг;

Прання та хімічне чищення текстильних і хутряних виробів;

Діяльність із забезпечення фізичного комфорту.

Нагадаємо, в червоній зоні карантину знаходиться більше 10 регіонів.

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