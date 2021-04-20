Стартував прийом заявок на карантинні 8000 гривень: як оформити та хто отримає гроші

З сьогоднішнього дня, 20 квітня, українці в "червоних зонах" можуть подавати заявки на отримання карантинних 8000 гривень. Це допомога для фізичних осіб – підприємців та найманих працівників, що змушені припинити діяльність в зв'язку з посиленням карантину. На програму витратять близько 3 млрд гривень з держбюджету. За рахунок місцевих бюджетів можуть виплачуватися додаткові суми. Їх встановлять безпосередньо на місцях.
Заявки приймають через додаток або портал "Дія". Головні умови:
- Одержувач має перебувати на обліку у якості платника єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.
- Місцем реєстрації одержувача має бути регіон України, що віднесений до "червоної зони" карантину.
Президент Володимир Зеленський вже закликав українців активніше реєструвати звернення – щоб уже в цьому місяці (квітні) отримати гроші. Заявки, за даними Офісу президента, подали вже понад 100 тис. людей.
Зеленський також нагадав, що малий і середній бізнес створює близько 7 млн робочих місць в Україні.
"Не можна допустити, щоб ці люди втратили роботу через коронакризу. Щоб закрили свій бізнес через неможливість прогодувати сім’ю. <...> Подавши заявку через "Дію", люди зможуть отримати по 8 тисяч гривень прямої грошової допомоги з держбюджету. Також закликаю місцеву владу не стояти осторонь і допомогти своїм підприємцям із місцевих бюджетів", – зазначив Зеленський.
Як подати заявку на 8000 грн через додаток "Дія"
- Авторизуйтесь в додатку "Дія" через BankID або ЕЦП.
- У розділі "Послуги" оберіть "Одноразова допомога ФОПам і найманих працівників".
- "Дія" автоматично перевірить інформацію про одержувача і надасть висновок про те, чи маєте ви право на допомогу.
- За наявності права на компенсацію натисніть "Отримати допомогу".
- Вкажіть свій регіон реєстрації, а потім введіть номер гривневого рахунку в форматі IBAN (отримати гроші можна тільки на особистий рахунок).
Види діяльності ФОПів, співробітники яких мають право на отримання карантинних 8000 грн
- Роздрібна торгівля деталями для автотранспортних засобів;
- Роздрібна торгівля комп'ютерами, периферійним обладнанням і програмним забезпеченням у спеціалізованих магазинах;
- Роздрібна торгівля в спеціалізованих магазинах електронною апаратурою побутового призначення для приймання, запису, відтворення звуку і зображення;
- Роздрібна торгівля текстильними товарами в спеціалізованих магазинах;
- Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах;
- Роздрібна торгівля килимами, килимовими виробами, покриттям для стін і підлоги в спеціалізованих магазинах;
- Роздрібна торгівля побутовими електротоварами в спеціалізованих магазинах;
- Роздрібна торгівля меблями, освітлювальними приладдям і товарами для дому в спеціалізованих магазинах;
- Роздрібна торгівля книгами в спеціалізованих магазинах;
- Роздрібна торгівля аудіо- та відеозаписами в спеціалізованих магазинах;
- Роздрібна торгівля спортивним інвентарем у спеціалізованих магазинах;
- Роздрібна торгівля іграми та іграшками в спеціалізованих магазинах;
- Роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах;
- Роздрібна торгівля взуттям та шкіряними виробами в спеціалізованих магазинах;
- Роздрібна торгівля квітами, рослинами, насінням, добривами, домашніми тваринами та кормами для них у спеціалізованих магазинах;
- Роздрібна торгівля годинниками та ювелірними виробами в спеціалізованих магазинах;
- Роздрібна торгівля невикористовуваними товарами в спеціалізованих магазинах;
- Роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах;
- Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах;
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- Роздрібна торгівля з лотків та на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям;
- Роздрібна торгівля з лотків та на ринках іншими товарами;
- Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами;
- Діяльність ресторанів, надання послуг харчування;
- Поставка готових страв для подій, обслуговування напоями;
- Демонстрація кінофільмів;
- Організація конгресів і торговельних виставок;
- Театральна та концертна діяльність;
- Діяльність з підтримки театральних і концертних заходів;
- Функціонування театральних і концертних залів;
- Функціонування бібліотек і архівів;
- Функціонування музеїв;
- Функціонування спортивних споруд;
- Діяльність спортивних клубів;
- Діяльність фітнес-центрів;
- Функціонування атракціонів і тематичних парків;
- Організація інших видів відпочинку та розваг;
- Прання та хімічне чищення текстильних і хутряних виробів;
- Діяльність із забезпечення фізичного комфорту.
Нагадаємо, в червоній зоні карантину знаходиться більше 10 регіонів.
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