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Стартовал прием заявок на карантинные 8000 гривен: как оформить и кто получит деньги

20 апреля, 09:30

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Подача заявлений и регистрация на выплату компенсаций проходит в электронной форме; установлен список видов деятельности, по которым можно получить помощь

С сегодняшнего дня, 20 апреля, украинцы в красных зонах могут подавать заявки на получение карантинных 8000 гривен.Это помощь для физических лиц – предпринимателей и наемных работников, которые вынуждены прекратить деятельность в связи с усилением карантина. На программу потратят около 3 млрд гривен из госбюджета. За счет местных бюджетов могут выплачиваться дополнительные суммы. Их установят непосредственно на местах.

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Заявки принимают через приложение или портал "Дія". Главные условия:

  1. Получатель должен находиться на учете в качестве плательщика единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.
  2. Местом регистрации получателя должен быть регион Украины, который отнесен к красной зоне карантина.

Президент Владимир Зеленский уже призвал украинцев активнее регистрировать обращения – чтобы уже в этом месяце (апреле) получить деньги. Заявки, по данным Офиса президента, подали уже более 100 тыс. человек.

Зеленский также напомнил, что малый и средний бизнес создает около 7 млн рабочих мест в Украине.

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"Нельзя допустить, чтобы эти люди потеряли работу из-за коронакризиса. Чтобы закрыли свой бизнес из-за невозможности прокормить семью. <...> Подав заявку через "Дія", люди смогут получить по 8000 гривен прямой денежной помощи из госбюджета. Также призываю местные власти не стоять в стороне и помочь предпринимателям из местных бюджетов", – отметил Зеленский.

Как подать заявку на 8000 грн через приложение "Дія"

  • Авторизуйтесь в приложении "Дія" через BankID или ЭЦП.
  • В разделе "Услуги" выберите "Одноразовая помощь ФОПам и наемных сотрудникам".
  • "Дія" автоматически проверит информацию о получателе и предоставит вывод о том, имеете ли вы право на помощь.
  • При наличии права на компенсацию нажмите "Получить помощь".
  • Укажите свой регион регистрации, а потом введите номер гривневого счета в формате IBAN (получить деньги можно только на личный счет).
Видео: Сегодня

Виды деятельности ФОПов, сотрудники которых имеют право на получение карантинных 8000 грн

  • Розничная торговля деталями для автотранспортных средств;
  • Розничная торговля компьютерами, периферийным оборудованием и программным обеспечением в специализированных магазинах;
  • Розничная торговля в специализированных магазинах электронной аппаратурой бытового назначения для приема, записи, воспроизведения звука и изображения;
  • Розничная торговля текстильными товарами в специализированных магазинах;
  • Розничная торговля скобяными изделиями, строительными материалами и санитарно-техническими изделиями в специализированных магазинах;
  • Розничная торговля коврами, ковровыми изделиями, покрытием для стен и пола в специализированных магазинах;
  • Розничная торговля бытовыми электротоварами в специализированных магазинах;
  • Розничная торговля мебелью, осветительными принадлежностями и товарами для дома в специализированных магазинах;
  • Розничная торговля книгами в специализированных магазинах;
  • Розничная торговля аудио- и видеозаписями в специализированных магазинах;
  • Розничная торговля спортивным инвентарем в специализированных магазинах;
  • Розничная торговля играми и игрушками в специализированных магазинах;
  • Розничная торговля одеждой в специализированных магазинах;
  • Розничная торговля обувью и кожаными изделиями в специализированных магазинах;
  • Розничная торговля цветами, растениями, семенами, удобрениями, домашними животными и кормами для них в специализированных магазинах;
  • Розничная торговля часами и ювелирными изделиями в специализированных магазинах;
  • Розничная торговля неиспользуемыми товарами в специализированных магазинах;
  • Розничная торговля подержанными товарами в магазинах;
  • Другие виды розничной торговли в неспециализированных магазинах;
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  • Розничная торговля с лотков и на рынках текстильными изделиями, одеждой и обувью;
  • Розничная торговля с лотков и на рынках другими товарами;
  • Другие виды розничной торговли вне магазинов;
  • Деятельность ресторанов, оказание услуг питания;
  • Поставка готовых блюд для событий, обслуживание напитками;
  • Демонстрация кинофильмов;
  • Организация конгрессов и торговых выставок;
  • Театральная и концертная деятельность;
  • Деятельность по поддержанию театральных и концертных мероприятий;
  • Функционирование театральных и концертных залов;
  • Функционирование библиотек и архивов;
  • Функционирование музеев;
  • Функционирование спортивных сооружений;
  • Деятельность спортивных клубов;
  • Деятельность фитнес-центров;
  • Функционирование аттракционов и тематических парков;
  • Организация других видов отдыха и развлечений;
  • Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий;
  • Деятельность по обеспечению физического комфорта.

Напомним, в красной зоне карантина находится больше 10 регионов.

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Источник: Сегодня

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