Стартовал прием заявок на карантинные 8000 гривен: как оформить и кто получит деньги

С сегодняшнего дня, 20 апреля, украинцы в красных зонах могут подавать заявки на получение карантинных 8000 гривен.Это помощь для физических лиц – предпринимателей и наемных работников, которые вынуждены прекратить деятельность в связи с усилением карантина. На программу потратят около 3 млрд гривен из госбюджета. За счет местных бюджетов могут выплачиваться дополнительные суммы. Их установят непосредственно на местах.
Заявки принимают через приложение или портал "Дія". Главные условия:
- Получатель должен находиться на учете в качестве плательщика единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.
- Местом регистрации получателя должен быть регион Украины, который отнесен к красной зоне карантина.
Президент Владимир Зеленский уже призвал украинцев активнее регистрировать обращения – чтобы уже в этом месяце (апреле) получить деньги. Заявки, по данным Офиса президента, подали уже более 100 тыс. человек.
Зеленский также напомнил, что малый и средний бизнес создает около 7 млн рабочих мест в Украине.
"Нельзя допустить, чтобы эти люди потеряли работу из-за коронакризиса. Чтобы закрыли свой бизнес из-за невозможности прокормить семью. <...> Подав заявку через "Дія", люди смогут получить по 8000 гривен прямой денежной помощи из госбюджета. Также призываю местные власти не стоять в стороне и помочь предпринимателям из местных бюджетов", – отметил Зеленский.
Как подать заявку на 8000 грн через приложение "Дія"
- Авторизуйтесь в приложении "Дія" через BankID или ЭЦП.
- В разделе "Услуги" выберите "Одноразовая помощь ФОПам и наемных сотрудникам".
- "Дія" автоматически проверит информацию о получателе и предоставит вывод о том, имеете ли вы право на помощь.
- При наличии права на компенсацию нажмите "Получить помощь".
- Укажите свой регион регистрации, а потом введите номер гривневого счета в формате IBAN (получить деньги можно только на личный счет).
Виды деятельности ФОПов, сотрудники которых имеют право на получение карантинных 8000 грн
- Розничная торговля деталями для автотранспортных средств;
- Розничная торговля компьютерами, периферийным оборудованием и программным обеспечением в специализированных магазинах;
- Розничная торговля в специализированных магазинах электронной аппаратурой бытового назначения для приема, записи, воспроизведения звука и изображения;
- Розничная торговля текстильными товарами в специализированных магазинах;
- Розничная торговля скобяными изделиями, строительными материалами и санитарно-техническими изделиями в специализированных магазинах;
- Розничная торговля коврами, ковровыми изделиями, покрытием для стен и пола в специализированных магазинах;
- Розничная торговля бытовыми электротоварами в специализированных магазинах;
- Розничная торговля мебелью, осветительными принадлежностями и товарами для дома в специализированных магазинах;
- Розничная торговля книгами в специализированных магазинах;
- Розничная торговля аудио- и видеозаписями в специализированных магазинах;
- Розничная торговля спортивным инвентарем в специализированных магазинах;
- Розничная торговля играми и игрушками в специализированных магазинах;
- Розничная торговля одеждой в специализированных магазинах;
- Розничная торговля обувью и кожаными изделиями в специализированных магазинах;
- Розничная торговля цветами, растениями, семенами, удобрениями, домашними животными и кормами для них в специализированных магазинах;
- Розничная торговля часами и ювелирными изделиями в специализированных магазинах;
- Розничная торговля неиспользуемыми товарами в специализированных магазинах;
- Розничная торговля подержанными товарами в магазинах;
- Другие виды розничной торговли в неспециализированных магазинах;
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- Розничная торговля с лотков и на рынках текстильными изделиями, одеждой и обувью;
- Розничная торговля с лотков и на рынках другими товарами;
- Другие виды розничной торговли вне магазинов;
- Деятельность ресторанов, оказание услуг питания;
- Поставка готовых блюд для событий, обслуживание напитками;
- Демонстрация кинофильмов;
- Организация конгрессов и торговых выставок;
- Театральная и концертная деятельность;
- Деятельность по поддержанию театральных и концертных мероприятий;
- Функционирование театральных и концертных залов;
- Функционирование библиотек и архивов;
- Функционирование музеев;
- Функционирование спортивных сооружений;
- Деятельность спортивных клубов;
- Деятельность фитнес-центров;
- Функционирование аттракционов и тематических парков;
- Организация других видов отдыха и развлечений;
- Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий;
- Деятельность по обеспечению физического комфорта.
Напомним, в красной зоне карантина находится больше 10 регионов.
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