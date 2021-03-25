Карантинні 8000 грн видадуть через "Дію": як будемо відправляти заявки

Заявки фізосіб-підприємців (ФОП) і їхніх співробітників на отримання 8000 гривень карантинної допомоги від держави будуть прийматися через додаток "Дія". Механізм подачі заявок буде таким самим, як у кінці 2020 року. Відповідно, щоб подати заявку на 8000 грн знадобиться:

авторизуватися в додатку "Дія" через BankID НБУ, Приват24, Monobank або ЕЦП;

в розділі "Послуги" натиснути "Виправити це для мене" ( "Дія" автоматично перевірить інформацію про одержувача);

вести номер свого гривневого рахунку в форматі IBAN (отримати гроші можна тільки на особистий рахунок).

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Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко. Поки що прийом заявок не розпочато – Верховна Рада має схватили відповідний законопроєкт.

Компенсації виплатять тим, хто постраждає від посилених карантинних заходів в "червоних зонах".

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У "червоній зоні" на цей момент числяться Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Одеська, Сумська та Чернівецька області, а також Київ.

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"Не виключено, що в Україні кількість областей, які виявляться в "червоній зоні", збільшуватиметься" , – додав Тимошенко.

Нагадаємо, найближче до "червоної" карантинної зони знаходяться Миколаївська, Тернопільська та Черкаська області. У цих регіонах перевищено відразу два показника за COVID-19.

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