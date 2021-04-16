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Прибуток українського бізнесу за рік впав у 1,7 разу. Скільки компаній стали збитковими?

16 квітня, 16:08

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Хоча у кризовий рік середні та великі підприємства намагалися триматися на плаву, не всім вдалося це зробити

2020 року великі та середні підприємства України отримали 264,4 млрд грн прибутку (до оподаткування), тоді як роком раніше цей показник становив 446,9 млрд грн, тобто був більшим у 1,7 разу.

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Про це з посилання на попередні підсумки фінансового результату минулого року повідомляє Державна служба статистики.

Торік прибуток становив 602,3 млрд грн (97,1% порівняно із 2019 р.), однак при цьому збитків допущено на суму 337,9 млрд грн (або 194,6%). Окрім того, у півтора разу зросла частка збиткових підприємств. 2020 року вона становила 29,2%, тоді як роком раніше – 19,5%.

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Нагадаємо, що 2020 українські банки постраждали від наслідків пандемії коронавірусу менше, ніж очікувалося. Так, чистий прибуток за 2020 рік впав на 29%, до 41,3 млрд грн. Кількість збиткових банків не зросла – 65 з 73 залишилися прибутковими, а збитки 8 банків становили 6,4 млн гривень.

Також писалося, що Національний банк України погіршив прогноз зростання реального ВВП у 2021 році з 4,2% до 3,8%. Це було зроблено передусім через втрати, пов'язані з посиленням і продовженням карантинних обмежень. У 2022‒2023 роках зростання економіки буде близьким до 4%.

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статистика збитки прибуток Держстат підприємства середній бізнес

Джерело: Сьогодні

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