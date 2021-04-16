Прибыль украинского бизнеса за год упала в 1,7 раза. Сколько компаний стали убыточными?

Хотя в кризисный год средние и крупные предприятия пытались держаться на плаву, не всем удалось это сделать

В 2020 году крупные и средние предприятия Украины получили 264,4 млрд грн прибыли (до налогообложения), тогда как годом ранее данный показатель составлял 446,9 млрд грн, то есть был больше в 1,7 раза.

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Об этом со ссылкой на предварительные итоги финансового результата прошлого года сообщает Государственная служба статистики.

В прошлом году прибыль составила 602,3 млрд грн (97,1% по сравнению с 2019 годом), однако при этом убытков допущено на сумму 337,9 млрд грн (или 194,6%). Кроме того, в полтора раза возросла доля убыточных предприятий. 2020 году она составляла 29,2%, тогда как годом ранее – 19,5%.

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Напомним, что в 2020 году украинские банки пострадали от последствий пандемии коронавируса меньше, чем ожидалось. Так, чистая прибыль 2020 года упала на 29%, до 41,3 млрд грн. Количество убыточных банков не выросло – 65 из 73 остались прибыльными, а убытки 8 банков составляли 6,4 млрд грн.

Также говорилось, что Национальный банк Украины ухудшил прогноз роста реального ВВП в 2021 году с 4,2% до 3,8%. Это было сделано прежде всего из-за потерь, связанных с усилением и продолжением карантина. В 2022-2023 годах рост экономики будет близким к 4%.

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