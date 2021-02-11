Як коронакриза вплинула на українські банки: 3 головних показники

Українські банки постраждали від наслідків пандемії коронавірусу менше, ніж очікувалося:

Чистий прибуток за 2020 рік впав на 29%, до 41,3 млрд гривень. Кількість збиткових банків не зросла – 65 з 73 залишилися прибутковими. Збитки 8 банків становили 6,4 млн гривень.

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Про це свідчать дані Національного банку України (НБУ).

При цьому прибуток банківського сектору залишився концентрованим, зазначають у Нацбанку. 89% всього прибутку сформували п'ять найбільших банків. При цьому найбільше заробив державний ПриватБанк – 25,3 млрд гривень. Ця фінустанова зберігає першість за прибутком вже багато років поспіль.

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"Банки проходять коронакризу впевнено і з істотним запасом міцності. Незважаючи на загальний спад ділової активності та зниження вартості фондування, банківський сектор України залишається високоприбутковим", – вважають в НБУ.

Нагадаємо, при цьому міжнародне рейтингове агентство S&P віднесло банківський сектор України до 10-ї групи за рівнем ризиків. До неї входять країни з найбільшими ризиками для банківської системи. Крім України, до цієї групи потрапили Білорусь, Туніс, Шрі-Ланка та Нігерія.

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