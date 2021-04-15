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Нацбанк погіршив прогноз ВВП і пояснив уповільнення економіки України

15 квітня, 14:31

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Наприкінці 2020 економіка майже сягнула докризового рівня, але початок 2021 вніс неприємні корективи

Національний банк України погіршив прогноз зростання реального ВВП у 2021 році з 4,2% до 3,8%.

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Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Це було зроблено передусім через втрати, пов'язані з посиленням і продовженням карантинних обмежень. У 2022‒2023 роках зростання економіки буде близьким до 4%.

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В НБУ розповіли, що у IV кварталі минулого року економіка майже сягнула докризового рівня, але на початку 2021 року її відновлення дещо сповільнилося.

По-перше, запровадження нових карантинних обмежень призвело до пригнічення ділової активності.

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По-друге, ефект нижчих минулорічних врожаїв позначився на показниках сільського господарства, харчової промисловості та вантажообороту.

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По-третє, посилення конкуренції на окремих зовнішніх ринках та розширення торговельних обмежень з боку Росії вплинули на погіршення показників промисловості попри високі ціни на світових товарних ринках.

Складніші погодні умови січня-лютого послабили показники будівництва та транспорту. Водночас за підсумками березня, незважаючи на "карантин червоних зон", очікується зростання реального сектору економіки за рахунок ефекту низької бази порівняння і фактичного поліпшення показників підприємств. З урахуванням цих чинників очікується скорочення економіки в річному вимірі за підсумками I кварталу.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд прогнозує в Україні зростання ВВП на 4% у 2021 році і 3,4% у 2022-му.

Також повідомлялося, що у березні 2021 року Світовий банк поліпшив прогноз зростання економіки України 2021 року до 3,8% ВВП після минулого підвищення з 1,5% до 3%. А от на 2022 рік прогноз став трохи гіршим – 3% зростання замість 3,1%.

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НБУ прогноз ВВП коронакриза

Джерело: Сьогодні

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