Платіжна система "Нової пошти" першою в Україні стала учасником Visa і MasterCard

До цього "НоваПей" використовувала технології міжнародних платіжних систем за посередництвом банків-еквайрів

Компанія "НоваПей" стала учасницею Visa та MasterCard / Фото: Колаж: Сьогодні

Платіжна система "НоваПей" першою серед приватних небанківських фінансових установ стала учасником міжнародних платіжних систем Visa і MasterCard.

Про це повідомляє прес-служба "Нової пошти".

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Тепер компанія "НоваПей" зможе працювати без посередників з платіжними системами.

"Ставши учасником МПС Visa і MasterCard,"НоваПей" може тепер проводити прямі розрахунки, більш ефективно будувати технології обробки операцій, розширити функціонал мобільного застосування та онлайн-кабінету "Нової пошти" для наших клієнтів" , – коментує гендиректор "НоваПей" Андрій Кривошапко.

"Нова пошта" має намір збільшити кількість своїх поштоматів

"Нова пошта" до кінця 2021 року має намір збільшити кількість своїх поштоматів в 2,4 рази – з 7045 до 17 тис. одиниць.

На сьогодні мережа нараховує 7045 поштоматів в 279 населених пунктах України.

Нагадаємо, що на початку серпня 2021 року "Нова пошта" оголосила про співпрацю з міжнародною платіжною системою Western Union. Клієнти української компанії тепер зможуть відправляти і отримувати грошові перекази, які доступні тільки в гривні, в відділеннях НП.

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Крім того, компанія почала доставляти товари з онлайн-магазинів Туреччини – третього в світі експортера одягу. Посилка буде в дорозі від 8 робочих днів.

В кінці липня "Нова пошта" зробила тестову відправку посилки за допомогою безпілотного літака Discovery (української компанії "Аеродрон"). Вона піднялася на висоту 300 метрів о 7:00 з аеродрому "Чайка" (Київська обл.), А на аеродром "Коротич" (Харківська обл.) Прибула о 12:00. Відстань в 480 км з відправленням БПЛА пролетів вперше в світі.