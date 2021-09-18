Платежная система "Новой почты" первой в Украине стала участником Visa и MasterCard

До этого "НоваПей" использовала технологии международных платежных систем за посредничеством банков-эквайров

Компания "НоваПей" стала участником Visa та MasterCard / Фото: Коллаж: Сегодня

Платежная система "НоваПей" первой среди частных небанковских финансовых учреждений стала участником международных платежных систем Visa и MasterCard.

Об этом сообщает пресс-служба "Новой почты".

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Теперь компания "НоваПей" сможет работать без посредников с платежными системами.

"Став участником МПС Visa и MasterCard, "НоваПей" может теперь проводить прямые расчеты, более эффективно строить технологии обработки операций, расширить функционал мобильного приложения и онлайн-кабинета "Новой почты" для наших клиентов", – комментирует гендиректор "НоваПей" Андрей Кривошапко.

"Новая почта" намерена увеличить количество своих почтоматов

"Новая почта" до конца 2021 года намерена увеличить количество своих почтоматов в 2,4 раза – с 7045 до 17 тыс. единиц.

На сегодня сеть насчитывает 7045 почтоматов в 279 населенных пунктах Украины.

Напомним, что в начале августа 2021 года "Новая почта" объявила о сотрудничестве с международной платежной системой Western Union. Клиенты украинской компании теперь смогут отправлять и получать денежные переводы, которые доступны только в гривне, в отделениях НП.

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Кроме того, компания начала доставлять товары из онлайн-магазинов Турции – третьего в мире экспортера одежды. Посылка будет в пути от 8 рабочих дней.

В конце июля "Новая почта" совершила тестовую отправку посылки с помощью беспилотного самолета Discovery (украинской компании "Аеродрон"). Она поднялась на высоту 300 метров в 7:00 с аэродрома "Чайка" (Киевская обл.), а на аэродром "Коротич" (Харьковская обл.) прибыла в 12:00. Расстояние в 480 км с отправлением БПЛА пролетел впервые в мире.