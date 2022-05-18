Знайти роботу під час війни: у яких сферах найбільше вакансій

Попит на роботу в Україні збільшується, однак не в усіх сферах достатньо вакансій

На всіх шукачів роботи не вистачає вакансій / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні,

Після початку повномасштабної війни з РФ ринок праці переживає кризу. Багато українців залишились без роботи, а компанії припинили своє існування. Але пройшло вже більше двох місяців з початку воєнного стану, і люди потроху починають шукати нову роботу.

У експертно-аналітичному центрі кадрового порталу grc.ua розповіли "Сьогодні", для яких спеціалістів вакансій зараз найбільше, і в яких регіонах України.

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Попит на роботу вищий за пропозицію

Як зазначають аналітики, кожен другий українець або втратив роботу, або отримує менший розмір заробітної плати, ніж до війни. Сьогодні кількість резюме на порталах з пошуку роботи збільшується, однак пропозицій від роботодавців не вистачає, аби задовольнити попит.

З квітня на grc.ua кількість резюме збільшилася на 15%, а кількість відгуків на вакансії – на 20%.

"За даними державної служби зайнятості, в квітні на 25 326 вакансій претендувало 283 356 безробітних, тобто конкуренція на одне робоче місце складала майже 12 осіб. Згідно з даними порталу grc.ua, рівень конкуренції на одне робоче місце в квітні був дещо менший та в середньому складав 7 осіб. Проте, є професійні сфери, в яких цей показник набагато вищий через майже повну відсутність пропозицій роботи", – йдеться у дослідженні.

Для яких спеціальностей вакансій найбільше

Отже, за даними аналітиків, найбільше вакансій на порталі зараз для таких спеціалістів:

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сфери продажів (18,6%);

ІТ, інтернет, телеком (13,5%);

сфери транспорту та логістики (9%);

робітничого персоналу (8,8%);

сфери будівництва (5,9%);

медицини та фармацевтики (5,3%).

Усі робітники цих сфер, окрім будівельників, були затребуваними з початку воєнного стану. А ось у сфері будівництва попит почав зростати з початку квітня.

А найскладніше зараз знайти роботу таким фахівцям:

юристам;

страхувальникам;

працівникам сфери обслуговування;

охоронцям;

освітянам та науковцям;

домашньому персоналу;

спеціалістам, які працювали у сфері автомобільного бізнесу, закупівель.

Щодо регіонів, то найбільше вакансій відкрито у Києві (33,9% від усіх актуальних на сайті), Львівській області (17,9%) та Дніпропетровській області (8,9%). Однак там і найбільша конкуренція.

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Різниця між простоєм і призупиненням трудового договору під час війни

Раніше ми розповідали, що під час війни на багатьох підприємствах оголосили простій. Це означає, що робота зупинилася, бо для неї немає організаційних або технічних умов. Причиною для простою може бути будь-що. А рішення про його запровадження приймає власник підприємства.

Призупинення трудового договору означає, що роботодавець тимчасово не забезпечує працівника роботою, а працівник, своєю чергою, тимчасово не виконує роботу за укладеним трудовим договором через воєнну агресію.

Ми пояснили, які між цими процедурами є відмінності, що впливають на працівників, зокрема щодо зарплат.

Також "Сьогодні" поспілкувалися з експертом, аналітиком компанії Esperio Олександром Болтяном про очікування щодо зарплат. Він пояснив, скільки українці зароблятимуть після війни. Крім того, ми розповідали, чому працювати треба лише офіційно.