Гроші
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
💥 Ракетний обстріл 3 травня ⚠ Бензинова криза 🇪🇺 Ми на Євробаченні - 2022 ⚔ Битва за Донбас
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини економіки Новини бізнесу

Податкова готує перевірки українців – до кого прийдуть найперше

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
4 травня, 11:54
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Податкова буде перевіряти підприємців у трьох сферах господарювання
Податкова продовжить перевірки українців
Податкова продовжить перевірки українців / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Під час війни деяких підприємців все ж можуть перевіряти податкові органи.

Про це бізнесменам нагадали в Державній податковій службі.

Реклама

Згідно з українським законодавством, в умовах воєнного стану ДПС забезпечує контроль за діяльністю суб'єктів господарювання у сферах:

  • торгівлі;
  • ресторанного господарства;
  • послуг.

Контроль здійснюється шляхом проведення фактичних перевірок.

До кого прийдуть передовсім?

У податковій зазначають, що найперше з перевірками приходять після скарг громадян щодо відмови підприємцями проведення розрахунків за придбані товари платіжною карткою.

Реклама

Також реагують на заяви про незастосування реєстраторів розрахункових операцій під час розрахунків за продаж підакцизної продукції та алкоголю в разі заборони його реалізації місцевою владою.

Податки для бізнесу в Україні

На початку війни для бізнесу спеціально зменшили податкове навантаження, однак міністр фінансів Сергій Марченко на початку травня заявив, що економіка країн потребує повернення на довоєнний рівень оподаткування.

За його словами, Україна в умовах війни може розраховувати насамперед на власні сили.

Реклама

Для наповнення бюджету податки для підприємців можуть повернути на попередні позиції.

"Сьогодні" також писали, який податок можуть збільшити для всіх українців і які пільги нині доступні для бізнесу.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Допомога під час війни
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Industry
Більше новин
Техно
Більше новин
Бізнес News
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Вторгнення в Україну
Більше новин
Головне про гроші
Українці за кордоном
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
13,7%
2
Облікова ставка Облікова ставка
10%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
30,83 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$28,1 млрд
Прогноз МВФ
Всередині світу Зеленського
Як вам нова обкладинка Time?
Воєнний час
Де найвища середня зарплата
1
Дніпропетровська область
25 600 грн
2
Львівська область
24 800 грн
3
Полтавська область
23 400 грн
4
Одеська область
23 000 грн
Нові тенденції на ринку праці

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Житло
Продаж та купівля квартир під час війни
Що змінилося?
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

38896.25

Dogecoin (DOGE)

0.13

Ethereum (ETH)

2831.82

Litecoin (LTC)

102.13

Ripple (XRP)

0.62

Валюта
Як заробляти у доларах?
Три способи
Війна б'є по цінах
Що подорожчало найбільше
1
Цибуля Цибуля
+33,7%
2
Морква Морква
+27,3%
3
Буряк Буряк
+24,8%
4
Картопля Картопля
+22,6%
5
Гречана крупа Гречана крупа
+11,4%
6
Яблука Яблука
+11%
7
Пшоно Пшоно
+10,4%
8
Сало Сало
+8,5%
9
Морожена риба Морожена риба
+8,2%
10
Свинина Свинина
+5,7%
Що буде дефіцитом
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
37,84
36,04
40,56
32,47
37,84
36,04
40,65
30,98
-
36,09
40,65
30,37
-
35,86
40,59
30,00
-
-
42,68
31,81
-
36,04
40,65
-
-
36,04
40,65
31,47
-
36,04
40,65
30,97
-
36,04
40,65
31,46
-
36,29
40,65
30,37

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти