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Налоговая готовит проверки украинцев – к кому придут в первую очередь

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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4 мая, 11:54
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Налоговая будет проверять предпринимателей в трех сферах хозяйствования
Налоговая продолжит проверки украинцев
Налоговая продолжит проверки украинцев / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Во время войны где некоторых предпринимателей все же могут проверять налоговые органы.

Об этом бизнесменам напомнили в Государственной налоговой службе

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Согласно украинскому законодательству, в условиях военного положения она обеспечивает контроль за деятельностью субъектов хозяйствования в сферах:

  • торговли;
  • ресторанного хозяйства;
  • услуг.

Контроль осуществляется путем проведения фактических проверок.

К кому придут в первую очередь?

В Налоговой отмечают, что в первую очередь с проверками приходят после жалоб граждан об отказе предпринимателями в проведении расчетов за приобретенные товары платежной картой.

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Также реагируют на заявления о неприменение Регистраторов расчетных операций при осуществлении расчетов за продажу подакцизной продукции и продажу алкоголя в случае запрета его реализации местными властями.

Налоги для бизнеса в Украине

В начале войны для бизнеса специально уменьшили налоговую нагрузку, однако министр финансов Сергей Марченко в начале мая заявил, что экономика стран нуждается в возврате на довоенный уровень налогообложения.

По его словам, Украина в условиях войны может рассчитывать, прежде всего, на собственные силы.

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Для наполнения бюджета налоги для предпринимателей могут возвратиться на предыдущие позиции.

"Сегодня" также писали, какой налог могут увеличить для всех украинцев и рассказывали, какие льготы сейчас доступны для бизнеса.

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