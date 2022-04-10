Менші податки для бізнесу — як скористатись можливістю і втриматись на плаву

На час дії воєнного стану середній та великий бізнес може сплачувати менше податків

Особливості спрощеної податкової системи для ФОП / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Із 1 квітня підприємці зі спрощеної системи оподаткування можуть сплачувати податок за новою, зниженою ставкою. Така перевага діятиме до кінця воєнного стану для тих, хто подав відповідну заяву до 30 березня.

Редакція "Сьогодні" розповідає, хто може сплачувати лише 2% від доходу та які особливості використання нової системи.

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Особливості переходу

Підприємці, які не подали заяву до кінця березня, ще можуть перейти на знижену податкову ставку. Для цього в "Електронному кабінеті" потрібно подати відповідну заяву, а перехід відбудеться уже з наступного дня після подання. Подати заяву можна й у електронному чи паперовому вигляді.

Після переходу на єдиний податок за ставкою 2%, сплачувати його необхідно буде щомісяця до 15 числа за підсумками попереднього місяця. Для тих, хто залишається на ставці 5%, усе залишається без змін.

Єдиний податок потрібно сплачувати за звітний місяць чи його частину, коли бізнес перейшов на спрощену систему, і в наступні місяці до завершення воєнного стану.

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Скористатися перевагою можуть і ФОП 3 групи, які працюють за ставкою 3% і 5%. Вони також повинні подати до контролюючого органу відповідну заяву. У ній – вказати зміну ставки, але не заповнювати розділ про перехід на спрощену систему оподаткування.

Переваги нової системи

Якщо підприємці перейшли на єдиний податок за ставкою 2%, для них діє й інша перевага, окрім менших сум для оплати. При ввезенні товарів (імпорті) на митну територію України, їм не потрібно сплачувати податку на додану вартість.

Нюанси для ФОП

Підприємці 3 групи, які перейшли на податкову ставку 2%, одразу втратять її після завершення воєнного стану на території в України. З наступного календарного місяця від моменту, коли правовий режим скасують, ФОПів повернуть на попередню ставку, яка діяла до 31 березня.

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Тобто якщо підприємець 3 групи до квітня сплачував 5% податку, то й після війни сплачуватиме стільки ж. Наприклад, ФОП 3 групи, які перейшли на ставку 2% з обсягом доходу до 10 мільярдів гривень, повернуться на ставку 5% з дотриманням обмеження в обсязі доходу до 7,5 млн грн.

Перехід на стару систему оподаткування відбудеться автоматично, без подання заяви.

Інший момент – операції, які здійснювали до переходу на ставку 2% та по яких отримали аванс з ПДВ. На них поширюється правило "першої події", тож і оподатковується в загальному порядку. Якщо аванс отримали в період дії ставки 2%, то податкові зобов’язання з ПДВ не нараховуватимуть.

Окрім цього, платник податків після переходу на 3 групу спрощеної системи оподаткування за ставкою 2% не може скористатися залишками грошей на електронному рахунку. Це пов’язано з тим, що попередня реєстрація є призупиненою на час перебування підприємця в групі єдиного податку за ставкою 2%.

Добровільне рішення

Якщо ФОП 3 групи перебувають на ставці 3% або 5%, вони можуть не переходити на систему оподаткування за ставкою 2%. Таке рішення є добровільним. Водночас ті, хто скористався такою можливістю, до кінця року зможуть повернутися на попередню ставку після написання заяви до контролюючого органу.

У Державній податковій службі прокоментували інші особливості переходу платників на спрощену систему оподаткування. Більше інформації за посиланням.

Полегшення для бізнесу під час війни

Уряд та податкова система відреагували на зміни, з огляду на війну в Україні, майже миттєво. Зокрема 15 березня запровадили податкову реформу, яка стосувалася як бізнесу, так і звичайних громадян.

Фізичним та юридичним особам дозволили перейти на податок за ставкою 2%. Їх звільнили від податку на прибуток і ПДВ, окрім виробників алкоголю й цигарок та представників грального бізнесу. Частині підприємців дозволили не платити єдиний соціальний внесок за працівників, яких забрали на війну – за них це робитиме держава до закінчення воєнного стану.

Українські банки запровадили кредитні канікули, якими відтермінували обов’язкову сплату по тілі позики як для фізичних, так і для юридичних осіб. Скасували також перевірки для бізнесу.

В Україні також вирішили відмовитися майже від усіх капітальних витрат – закупівель та будівництва. Наразі гроші зосередили на армії та соціальній сфері, можливі ремонти інфраструктури. Раніше ми розповідали, що пенсіонери-переселенці можуть отримати доплату до пенсії у розмірі 2000 грн.