Чоловіки виїхали, роботи для жінок нема: як війна в Україні б'є по польській економіці

Розповідаємо, які галузі у Польщі потерпають від війни в Україні та найбільше потребують робочої сили

Польщі не вистачає української робочої сили / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну більшість заробітчан, зокрема, чоловіків, повернулися, аби захищати державу від агресора. Відтак на ринках праці за кордоном виникли проблеми. Зокрема, у Польщі відчули нестачу сили після того, як українські чоловіки виїхали.

Про це розповіли в аналітичному центрі агенції працевлаштування Gremi Personal, передає "Мінфін".

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Частина чоловіків виїхала, а нова сила не з'являється

Польський ринок створений так, що більшість, а саме 70%, пропозицій на ринку праці створені для чоловіків. До України з початку активних бойових дій повернулися понад 285 тис. громадян, серед них найбільше чоловіків. Від цього у багатьох галузях одразу ж виникли проблеми.

Найбільший удар припав на будівельну галузь. Раніше у Польщі в цій сфері працювали близько 400 тис. українців. Відтепер з'явився великий попит на будівельників, водіїв, мулярів та штукатурів.

Також проблеми є в автомобільній галузі. Відомо, що саме вона є третьою за обсягом зайнятості в Європі після Німеччини та Франції й найбільшою за виробництвом у Польщі.

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Не вистачає українців загалом у тих сферах, де потрібна фізична сила. Це, зокрема:

важка промисловість;

металургійна промисловість;

підприємства харчової промисловості.

Тепер поляки борються за українських чоловіків. Вакансії стають все більш привабливими. А зараз до вакансій пропонують ще й допомогу з переїздом та облаштуванням побуту.

Для жінок, навпаки, вакансій немає

Проблема в тому, що не всі вакансії, зокрема у важкій промисловості, роботодавці можуть адаптувати під потреби жінок. Адже багато з них приїжджають з дітьми, які потребують догляду.

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"Беручи до уваги той факт, що нині до Польщі їдуть переважно жінки, ми закликаємо клієнтів пристосовуватися до ситуації — не тільки з гуманітарних міркувань, а й щоб уникнути серйозного дефіциту персоналу та забезпечити безперервність виробництва", — розповів генеральний директор Gremi Personal Томаш Богдевич.

Чи виселять українських переселенців із Польщі

Раніше "Сьогодні" писали, що віцепрем'єр Польщі Ярослав Качинський заявив, що ніхто нікуди не переселятиме українців, зокрема і до інших країн.

"У нас є правило – ніяких переїздів. Якщо хтось хоче залишитися тут, він залишається, а якщо хоче піти, він іде. Ми нікого не змушуємо нічого робити", – заявив Качинський.

Віцепрем'єр також наголосив, що в Польщі достатньо ресурсів, аби утримувати і своїх громадян, і переселенців з інших країн.

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