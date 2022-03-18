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Kyivstar зробив безкоштовною одну зі своїх послуг – кого стосується

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18 березня, 15:52
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Відтепер послуга Star.Docs від Kyivstar повністю безкоштовна для певної групи клієнтів
Які послуги Kyivstar зробив безкоштовними
Які послуги Kyivstar зробив безкоштовними / Фото: Колаж: Сьогодні

Під час війни, яку Російська Федерація розв'язала проти України, багато українських компаній або світових бізнесів оголосили про скасування плати за певні послуги. Безплатні сервіси тимчасово допоможуть українцям у кризовій ситуації.

Відтепер ще одна послуга від Kyivstar стала безкоштовною для бізнесу й державних організацій. Про це повідомили в пресслужбі компанії.

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Кого стосуються нові умови

"Під час війни для підприємців гостро постає питання документообігу. Щоб знизити навантаження під час роботи з паперовими документами, ми безоплатно надаємо бізнесу й державним організаціям доступ до сервісу електронного документообігу Star.Docs", – написали в компанії.

Star.Docs – це сервіс, який допомагає замінити паперові документи на більш зручні електронні. Завдяки йому можна:

  • переносити внутрішній і зовнішній документообіг організації у цифровий формат;
  • редагувати, коментувати чи узгоджувати документи;
  • обмінюватися документами та підписувати їх онлайн на комп'ютері, планшеті чи смартфоні. Робочі файли можуть зберігатися в електронних реєстрах у хмарному сховищі.

Раніше для цього сервісу існувало декілька тарифів. Один із них був безкоштовним, проте мав найменшу кількість опцій. Ціна за решту сім тарифів коливалася від 99 до 88 888 грн.

Відтепер усі ці опції безкоштовно доступні:

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  • для приватних підприємців;
  • представників великого, малого й середнього бізнесу;
  • державних структур.

Щоб під'єднатися до Star.Docs, потрібно:

  • зареєструватися на платформі;
  • створити електронний підпис;
  • завантажити Star.Docs на смартфон чи планшет.

Безплатний роумінг від Kyivstar

Абоненти Kyivstar, які виїжджають за кордон або вже там перебувають, отримають безплатні бонусні гривні для зв'язку в роумінгу. Їх можна використовувати протягом 30 днів. Це доступно для українців у 9 країнах. Про бонуси та умови роумінгу від інших операторів ми детально описали в цьому матеріалі.

"Сьогодні" писали, що в Європі мобільні оператори запровадили безкоштовні послуги для українських біженців, а також про те, як Укрпошта змінила тарифи на час війни.

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Олександр Болтян, аналітик компанії Esperio
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