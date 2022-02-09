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"Вишукана" маніпуляція чи турбота? Як продавці спустошують гаманці українців

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9 лютого, 20:02
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Маніпуляції продавці часто подають "під соусом" турботи про клієнта
Продавці в магазинах вдаються до хитрощів
Продавці в магазинах вдаються до хитрощів / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Мистецтво продавати тонко повʼязане з психологією людини. Нерідко споживач і сам не розуміє, що став жертвою маніпуляцій, адже вона подається як турбота про покупця.

Про це в коментарі "Сьогодні" розповів президент ГО "Українська організація захисту споживачів послуг" Олег Тітамир.

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Експерт зазначив, що вивченню цього питання присвячено чимало книжок та наукових робіт, а самі продавці — тонкі знавці психології і навчені легко визначати характер покупця.

"Вишукана" маніпуляція

Прояви такого явища можна зустріти в магазинах елітних брендів одягу, дорогих парфумів, в автосалонах, тощо.

"Найчастіше продавці — звичайні люди, які керуються елементарними знаннями про психологію. Це близько 60 % із вітчизняних "сейлзів", — говорить Олег Тітамир.

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Фрази, що продають

Якщо покупець невпевнений у товарі, продавець запитує:

  • "Чим я можу Вам допомогти?";
  • "У нас з'явилися дуже цікаві новинки для Вас, які стовідсотково підійдуть Вам".

Або якщо така людина приміряє який одяг, то продавець "простимулює" покупку, кажучи: "Вам дуже личить синій колір"(червоний/зелений/помаранчевий тощо).

Товари меншої вартості

Олег Тітамир каже, що це подібно ситуації, коли ви купуєте автомобіль, а вам продають килимок для ніг.

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На фоні вартісної покупки їх ціна здаватиметься мізерною і ви придбаєте такий "бонус".

Прийом продавця квітів

Якщо чоловік заходить у магазин із жінкою , то продавець часто пропонує товар, від якого жінка не може відмовитися — каблучка, парфуми.

"А чоловік обов'язково купить, щоб не здаватися скнарою", — зауважує експерт.

"А у нас для тебе є книжечка..."

Коли в ролі покупців виступають мама з дитиною, продавець чітко вловлює, що можна ефективно продати додатково іграшки, дитячу книжку, чи коробку цукерок.

При він цьому одразу звертається до дитини, розповідаючи: "а ось у нас є для тебе книжка, іграшка, печиво тощо".

"А мама часто купує, оскільки дитина може надокучати плачем або криком, якщо потрібну річ мама їй не купить. Я наголошую: це лише кілька прикладів розповсюджених маніпуляцій, а їх — безліч! Будьте уважні в своїх покупках!" — резюмував Олег Тітамир.

Без терміналу

В Україні заговорили про часті випадки, коли в магазинах розрахуватися терміналом стало неможливо, він просто зник. У більшості випадків це незаконно.

Способи відмови від безготівкового розрахунку такі:

  • неробочий термінал. Продавці запевняють покупця, що термінал не працює з технічних чи програмних причин, тому краще розрахуватися готівкою, оскільки так буде швидше;
  • різні цінники на товар для сплати готівкою і банківською карткою. Цей спосіб популярний тому, що більшість покупців погодяться купити товар дешевше за готівку, ніж дорожче і через картку. Проте це незаконно, оскільки в Україні всі ціни на товари та послуги, незалежно від способу оплати, мають бути однакові. Будь-яка різниця в цінниках є порушенням прав споживача, це можна назвати справжнім шахрайством і примусом купувати щось за готівку.

Звісно, ви маєте право вимагати термінал, і якщо продавці запевняють, що він не працює, перевірити особисто. Якщо ж проблема полягає в різних цінниках, то таке питання варто або вирішувати на місці, або ж викликати поліцію і писати заяву про шахрайство.

Раніше ми розповідали, як супермаркети застосовують музичний гіпноз, та чому підприємці використовують дітей у своїх махінаціях.

Ми також писали, як маркетологи проникають у свідомість людини та маніпулюють за допомогою кольору. Українці часто втрапляють у такі пастки.

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