Вдаються до гіпнозу? Як супермаркети маніпулюють українцями

"Вам всього лиш шоколадка", а супермаркетам мільйонні прибутки

Як супермаркети маніпулюють українцями? / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Добре знати аудиторію, вивчати її потреби, тонкощі поведінки та психології, а головне — слабкі місця, — справа не з простих, проте дуже ефективних. Саме це збільшує кількість продажів у супермаркетах та й загалом — стимулює людей до покупки навіть непотрібних речей.

"Сьогодні" дізнався тонкощі маніпуляціних стратегій супермаркетів та зібрав низку порад, як не стати жертвою маркетингу. У вивченні цього питання нам допоміг експерт, президент ГО "Українська організація захисту споживачів послуг" Олег Тітамир.

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"Не збиралась, але купила"

Продукція у яскравій упаковці, особливо розташована на рівні очей, має такий вплив на свідомість людини, що ви навіть не підозрювали. Часто цю стратегію використовують, розкладаючи шоколадки, цукерки, жуйки, печиво. серветки тощо біля каси, коли людина стоїть у черзі і роздивляється на викладку цих товарів.

Назагал маркетологи великого рітейлу, супермаркетів – справжні маніпулятори, вони дуже добре знають психологію, слабкощі споживачів та вміло це використовують у стимулюванні продажів. Тож існує висока ймовірність того, що відносно недорогий "снікерс" людина на касі все ж таки купить, — говорить Олег Тітамир в коментарі "Сьогодні".

Експерт зазначає, якщо скласти вартість усіх таких "імпульсивних" покупок, скажімо, за рік, вийде досить відчутна сума у десятки тисяч гривень

Торгові мережі врахували навіть те, що більшість споживачів — правші, і більш дорогі та яскраві речі викладають по правій стороні торгівельного ряду (там же можна побачити і ті товари, які точно не входять в список першої необхідності).

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Діти, як додаткова опція

Діти споживачів – це ще одна опція для маркетологів змусити купити раніше незаплановані товари. Біля підходів до кас ставлять стелажі з цукерками, шоколадками, печивом. Обгортки яскраві, часто із героями мультфільмів — розраховано на те, що діти надокучливо проситимуть у батьків купити солодощі.

Це приклади "ненав'язливого", проте маніпулятивного маркетингу

Візочків більше, аніж кошиків

При вході до супермаркету часто кошиків менше, аніж візочків.

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Експер каже, якщо споживач бере візок, то є висока ймовірність того, що і продуктів (речей) він купить більше — місця для складання більше, у порівнянні із кошиком, значить, людська психологія візьме своє, а споживач – купить ті товари, які навіть і не збирався.

"Музичний гіпноз"

Олег Тітамир зауважує, що музика відіграє чималу роль у супермаркетах, та й загалом у різних закладах чи ТЦ чи ТРЦ (як і запах, до речі).

Повільна та медидативна музика — акцент на тому, щоб вас розслабити, змусити довше та повільніше ходити між рядами полиць і на "хвилі релаксу" купити чогось зайвого.

Запальна та бадьора музика — бажання маркетологів задовольнити ваші потреби, але вже на "хвилі драйву".

Вже на вході в магазин споживачем намагаються маніпулювати – через колір, яскраві фарби, підсвітку на вітринах, наприклад, із м'ясом, яка змінює його відтінок на більш привабливий для споживача тощо, — говорить експерт.

А ви ніколи не задумувались, як маніпулюють підсвідомістю людей старшого віку (з радянських часів)? Ось уявімо: вони йдуть по супермаркету і чують голос так званого диктора, який чітко, голосно, гарним тембром розповідає про різні акції та пропозиції.

Суть маніпуляції в тому, що такі люди звикли довіряти диктору по радіо — як диктор сказав, так воно і є. Тож зазвичай вони підсвідомо потрапляють на гачок мотивації придбати різноманітні новинки.

Нова ціна не така вже й нова

Деякі супермаркети час від часу вдаються до маніпуляцій зі знижками (особливо в "Чорну п’ятнию"), адже споживачу важко простежити, коли ординарна ціна подається на ціннику як "знижка", а "стару" ціну банально підвищують.

Контролю з боку Держпродспоживслужби немає, адже фізично майже неможливо проконтролювати належним чином всіх суб'єктів торгівлі, зокрема, на предмет сумлінності в цінниках. Нерідко використовують маркетинговий прийом із двома цінами, одна з яких – набагато вище і перекреслена, а друга – буцімто реальна "зі знижкою", — говорить Олег Тітамир.

Покупець вірить, що цей продукт насправді коштує дорожче, значить, він кращий, і не придбати його зі знижкою буде помилкою.

Згадаймо вітчизняну "Чорну п'ятницю" скільки речей споживачі придбали дорожче або за їх звичайною ціною, повіривши в "тільки сьогодні" і фальшивий цінник? — додає експерт.

Ілюзія більшої вигоди або як "контора пише"

Дисконтні та бонусні картки, певні програми лояльності є доволі вигідними, але і в якомусь плані маніпулятивними. В чому ж полягає ця маніпуляція

Вищезгадані позиції ніби привʼязують споживача до тієї чи іншої торгової мережі і створюють ілюзію більшої вигоди.

Але основна маніпуляція полягає в тому, що "контора пише". Що ж це означає? Смаки та вподобання споживачів, що простежуються під час купівлі та використанні картки, маркетологи ретельно фіксують у власних електронних базах, щоби згодом на основі зібраних даних можна було придумати чергову акцію "купи зайве".

Це вже не кажучи про "приманки" і "доповнюючі" товари: "придбай 3 та отримай 4-ту позицію у подарунок". Часто споживач потрапляє на цей гачок і купує кілька аналогічних товарів. До того ж, якщо це продуктові товари, то "зайві" з них можуть втратити строк придатності, зіпсуватися – в результаті споживач втрачає кошти, оскільки викидає такі продукти на смітник, — висловив свою експертну думку Олег Тітамир.

Борюся чи піддаюся?

Правду кажучи, засуджувати чи гніватися на ту чи іншу мережу супермаркетів не варто. Кожен намагається працювати на свій прибуток, собі у вигоду, а не у збиток. Тож головне у цій справі не лише вміння розпізнати маніпуляцію, а знаючи про неї, сввідомо не піддаватися .

Згідно з вищесказаним, ми радимо:

в магазин іти зі списком продуктів, пропередньо продуманим вдома;

дотримуватися свого переліку товарів;

не йти в магазин голодними (тобі вже ніякі знання про маніпуляції не допоможуть);

уважно перевіряти суми в чеку і памʼятати, що в разі помилки з боку супермаркету, ви маєте право повернути той чи інший товар (але за наявності чека);

не ведіться на музику, розслабимось і вдома .

"Термінал не працює"

Останнім часом випадки, коли розрахуватися терміналом у магазинах стало неможливо, почастішали. Підприємці вдаються до таких хитрощів, тим самим вводячи в оману покупців.

Способи відмови від безготівкового розрахунку такі:

неробочий термінал. Продавці запевняють покупця в тому, що термінал не працює з технічних чи програмних причин, тому краще розрахуватися готівкою, оскільки так буде швидше;

різні цінники для товару при оплаті готівкою та банківською карткою. Цей спосіб популярний тому, що більшість покупців погодяться купити товар дешевше і готівкою, ніж дорожче і карткою. Проте це нелегально, оскільки в Україні всі ціни на товари та послуги, незалежно від способу оплати, мають бути одинаковими. Будь-яка різниця в цінниках є порушенням прав споживача, це можна назвати справжнім шахрайством і примусом купувати щось готівкою.

Звісно, ставши жертвою того чи іншого обману, ви маєте право вимагати термінал, і якщо продавці запевняють, що він не працює, перевірити особисто. Якщо ж проблема полягає в різних цінниках, то таке питання варто або вирішувати на місці, або ж викликати поліцію і писати заяву про шахрайські дії щодо вас.

Раніше ми розповідали, як маркетологи проникають у свідомість людини та маніпулюють за допомогою кольору. Українці часто втрапляють у такі пастки.

Ми також розповідали, що в Офісі президента пропонують запровадити спеціальні картки на продукти. Там запевняють, що це світова практика. Проте талони планують випускати не тільки у формі паперових, а й електронні, через застосунок "Дія".