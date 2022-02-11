Головний конкурент Booking йде з України – коли скасовувати бронь

В Україні з незрозумілих причин припиняє роботу популярний сервіс бронювання готелів

З України йде американський сервіс бронювання житла / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

В Україні з 1 квітня припиняє роботу сервіс бронювання готелів Hotels.com, який був одним з головних конкурентів сервісу Booking.

Про це компанія почала попереджати своїх клієнтів, пишуть ті у соціальних мережах.

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Також зазначається, що усі сайти та акаунти Hotels.com теж припинять роботу із 1 квітня.

Повідомлення від компанії можна побачити під час бронювання проживання на сайті.

Зазначається, що вже створені бронювання залишаються дійсними, але якщо ви хочете внести в них зміни, то зробити це можна лише до 31 березня.

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Нові компанії на українському ринку

В Україні незабаром може з'явитися ще один великий сервіс таксі – китайська компанія зареєструвала торговий знак DiDi.

Рішення про його реєстрацію та дозвіл на роботу Укрпатент розглядав більше року, але це сталося не з першої спроби.

Поки не відомо, коли чекати на реальну появи таксі DiDi в Україні, але експерти впевнені, що компанія складе конкуренцію Uklon, Bolt і частково Uber.

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Сьогодні також писали, що у компанії Uber почалися проблеми і вона розпродає свої активи в інших країнах.