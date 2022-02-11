Главный конкурент Booking уходит из Украины – когда отменять бронь

В Украине по непонятным причинам прекращает работу популярный сервис по бронированию отелей

Из Украины уходит американский сервис бронирования жилья / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В Украине с 1 апреля прекращает работу сервис бронирования отелей Hotels.com, который являлся одним из главных конкурентов сервиса Booking.

Об этом компания начала предупреждать своих клиентов, пишут те в социальных сетях.

Реклама

Также отмечается, что все сайты и аккаунты Hotels.com тоже прекратят работу с 1 апреля.

Сообщения от компании можно увидеть во время бронирования на сайте.

Отмечается, что уже созданные бронирования остаются действительными, но если вы хотите внести изменения в них, то сделать это можно только до 31 марта.

Реклама

Новые компании на украинском рынке

В Украине вскоре может появиться еще один крупный сервис такси – китайская компания зарегистрировала торговый знак DiDi.

Решение о его регистрации и разрешении на работу Укрпатент рассматривал больше года, но это произошло не с первой попытки.

Пока не известно, когда ждать реального появления такси DiDi в Украине, но эксперты уверены, что компания составит конкуренцию Uklon, Bolt и частично Uber.

Реклама

Сегодня также писали, что у компании Uber начались проблемы, и она распродает свои активы в других странах.