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Безос позбувся 2 мільйонів акцій Amazon

12 травня, 11:20

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Найбагатший чоловік планети за тиждень заробив близько 6,7 млрд доларів тільки на продажу акцій власної компанії. У власності Безоса лишилося ще багато акцій Amazon

Джефф Безос. Фото: REUTERS/Joshua Roberts

Джефф Безос. Фото: REUTERS/Joshua Roberts

Засновник і головний виконавчий директор Amazon, найбагатший чоловік планети Джефф Безос продав акції своєї компанії на загальну суму близько 6,7 млрд доларів. В цілому близько 2 млн акцій були продані за тиждень – з 3 по 10 травня.

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За даними Комісії з цінних з цінних паперів і бірж (SEC) Безос продав:

  • 1,48 млн акцій Amazon з 3 по 6 травня на загальну суму 4,91 млрд. Доларів;
  • 521,936 тис. Акцій 7 і 10 травня на суму 1,7 млрд доларів.

Безос вже не перший раз позбавляється акцій заснованої ним же компанії. У 2020 році він продав акції Amazon більш ніж на 9 млрд доларів. При цьому мільярдер щорічно вкладає близько мільярда доларів в аерокосмічний проєкт Blue Origin. Втім, Безосу і досі належить близько 51,7 млн акцій Amazon.

Безос все ще є найбагатшою людиною в світі. Його стан, за даними Bloomberg Billionaires Index, становить 188 млрд доларів.

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Нагадаємо, Безос в 2021 році планує покинути пост головного виконавчого директора Amazon. Безос був генеральним директором Amazon з моменту самого її заснування в 1995 році. При ньому компанія виросла з звичайного книжкового онлайн-магазину до гіганта роздрібної торгівлі світового масштабу з щорічним оборотом в 1,7 трлн дол.

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