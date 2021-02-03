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Безос звільняється з Amazon: мільярдер шокував новиною

3 лютого, 00:46

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Джефф Безос вирішив приділити увагу благодійності, підкорення космосу і ЗМІ

Наприкінці цього року найбагатша людина планети Джефф Безос планує залишити крісло генерального директора компанії Amazon. На цій посаді його замінить Енді Яссі.

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Як повідомляє CNN, про це йдеться в корпоративному листі від Безоса, який отримали співробітники компанії.

У листі він також зазначив, що переходить на позицію виконавчого керівника, чому дуже радий. Своє рішення Безос пояснив браком часу для інших своїх проектів: благодійних фондів Day One Fund і Bezos Earth Fund, аерокосмічної компанії Blue Origin і таблоїду The Washington Post.

"Справа не у виході на пенсію. Я дуже захоплений тим впливом, який, на мій погляд, можуть вчинити ці компанії", – стверджує мільярдер.

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Безос був генеральним директором Amazon з моменту самого її заснування в 1995 році. При ньому компанія виросла зі звичайного книжкового онлайн-магазину до гіганта роздрібної торгівлі світового масштабу зі щорічним оборотом в 1,7 трильйона доларів.

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Енді Яссі також є ветераном Amazon. У компанії він з 1997 року і наразі обіймає позицію генерального директора хмарного сервісу Amazon Web Services, який є найбільшим джерелом прибутку дітища Безоса.

І хоча саме Amazon принесла Безос всесвітнє визнання, зараз його увага спрямована на інші проекти. Наприклад, на Blue Origin, яка раніше цього ж місяця запустила свій багаторазовий суборбітальний космічний апарат New Shepard.

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