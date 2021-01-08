Русский
$ 28,4
34,85
  1. Економічні новини
  2. Новини бізнесу

У рейтингу мільярдерів відбулися зміни: хто став найбагатшою людиною в світі

8 січня, 01:19

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Акції Tesla виросли майже на 8% за останню добу

Засновник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск у четвер, 7 січня, став найбагатшою людиною світу, обійшовши в рейтингу мільярдерів засновника компанії Amazon Джеффа Безоса.

Реклама

Про це повідомляє Bloomberg.

На цю мить статки Маска оцінюються в 194,8 млрд доларів, що на 9,5 мільярда більше, ніж у Безоса, компанія якого Blue Origin є конкурентом SpaceX.

Видання зазначає, що ще недавно така перевага Маска здавалася неймовірною, Безос посідав перший рядок у рейтингу 500 найбагатших людей світу із жовтня 2017 року.

В тренді
Як працює "Нова пошта" від початку локдауну: графік

Посунути лідера Маску вдалося завдяки зростанню акцій виробника електромобілів Tesla, які тільки за останню добу подорожчали на 7,9%. Крім того, Безос розлучився із частиною своїх статків через розлучення з дружиною Маккензі Скотт.

Реклама

Нагадаємо, з початку 2020 року 2200 мільярдерів по всьому світу заробили 1,9 трлн доларів. Їхні сукупні статки зросли на 20%, до 11 трлн доларів. При цьому найбільше розбагатіли китайські мільярдери. На другому місці – американці, на третьому – французи.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

рейтинг Ілон Маск мільярдери Джефф Безос
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

З 1 січня зміняться ліміти та податки для ФОПів
З 1 січня зміняться ліміти та податки для ФОПівБізнес
Найбагатший китаєць
Найбагатший китаєць "зник" після критики влади. Що трапилося?Бізнес
Які подарунки на Новий рік купують українці: головні тренди
Які подарунки на Новий рік купують українці: головні трендиБізнес
10 чорних лебедів 2021 року
10 чорних лебедів 2021 рокуЕкономіка
Як працює
Як працює "Нова пошта" від початку локдауну: графікБізнес
У рейтингу мільярдерів відбулися зміни: хто став найбагатшою людиною в світі
У рейтингу мільярдерів відбулися зміни: хто став найбагатшою людиною в світіБізнес

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти