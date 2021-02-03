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Безос увольняется из Amazon: миллиардер шокировал новостью

3 февраля, 00:46

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

В конце этого года самый богатый человек планеты Джефф Безос планирует оставить кресло генерального директора компании Amazon. На этой должности его заменит Энди Ясси.

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Как сообщает CNN, об этом говорится в корпоративном письме от Безоса, которое получили сотрудники компании.

В письме он также отметил, что переходит на позицию исполнительного председателя, чему очень рад. Свое решение Безос объяснил нехваткой времени для других своих проектов: благотворительных фондов Day One Fund и Bezos Earth, аэрокосмической компании Blue Origin и таблоида The Washington Post.

"Дело не в уходе на пенсию. Я очень увлечен тем влиянием, которое, на мой взгляд, могут оказать эти компании", – утверждает миллиардер.

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Безос был генеральным директором своей Amazon с момента самого ее основания в 1995 году. При нем компания выросла из обычного книжного онлайн-магазина до гиганта розничной торговли мирового масштаба с ежегодным оборотом в 1,7 триллиона долларов.

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Энди Ясси также является ветераном Amazon. В компании он с 1997 года и в настоящее время занимает позицию генерального директора облачного сервиса Amazon Web Services, который является крупнейшим источником прибыли детища Безоса.

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