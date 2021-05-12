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Безос избавился от 2 миллионов акций Amazon

12 мая, 11:20

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Богатейший человек планеты за неделю заработал около 6,7 млрд долларов только на продаже акций собственной компании. В собственности Безоса осталось еще много акций Amazon

Джефф Безос. Фото: REUTERS/Joshua Roberts

Джефф Безос. Фото: REUTERS/Joshua Roberts

Основатель и главный исполнительный директор Amazon, самый богатый человек планеты Джефф Безос продал акции своей компании на общую сумму около 6,7 млрд долларов. В целом около 2 млн акций были проданы за неделю – с 3 по 10 мая.

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По данным Комиссии по ценным по ценным бумагам и биржам (SEC) Безос продал:

  • 1,48 млн акций Amazon с 3 по 6 мая на общую сумму 4,91 млрд. долларов;
  • 521,936 тыс. акций 7 и 10 мая на сумму 1,7 млрд долларов.

Безос уже не первый раз избавляется от акций основанной им же компании. В 2020 году он продал акции Amazon более чем на 9 млрд долларов. При этом миллиардер ежегодно вкладывает около миллиарда долларов в аэрокосмический проект Blue Origin. Впрочем, Безосу до сих пор принадлежит порядка 51,7 млн акций Amazon.

Безос все еще является самым богатым человеком в мире. Его состояние, по данным Bloomberg Billionaires Index, составляет 188 млрд долларов.

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Напомним, Безос в 2021 году планирует покинуть пост главного исполнительного директора Amazon. Безос был генеральным директором Amazon с момента самого ее основания в 1995 году. При нем компания выросла из обычного книжного онлайн-магазина до гиганта розничной торговли мирового масштаба с ежегодным оборотом в 1,7 трлн долларов.

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