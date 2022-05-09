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АТБ оптом збуває продукти зі своїх складів – що відбувається

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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9 травня, 19:27
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Гуртовий продаж у популярній мережі магазинів діє не для всіх
Мережа АТБ запустила послугу гуртового продажу товарів
Мережа АТБ запустила послугу гуртового продажу товарів / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні,

У мережі АТБ запровадили можливість купувати гуртом продукти із розподільчих центрів.

Як повідомив директор корпорації Борис Марков, така пропозиція діє для гуманітарних організацій та фондів, представництв міжнародних та національних гуманітарних корпусів та інституцій.

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За його словами, ситуацію з постачанням товарів по Україні вдалося стабілізувати. На складах достатньо залишків, у магазинах є продукти для забезпечення потреб населення.

Відтак зараз вирішили запустити гуртовий збут товарів. Зробити це можна, надіславши офіційний лист-запит на е-мейл компанії чи заповнивши звернення на сайті АТБ з приміткою "Оптова закупівля товару". Звернутися можна й до відповідальної особи – Михайла Хижовського.

У листі обов’язково потрібно вказати:

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  • асортиментний перелік;
  • кількість кожної товарної одиниці для придбання;
  • контактні дані замовника.

"Дякую всій нашій команді за пошук та впровадження додаткових можливостей підтримки та допомоги нашим громадянам у ці складні часи!", – додав Борис Марков.

Масове закриття магазинів і звільнення працівників

Раніше глава корпорації АТБ Борис Марков розповів, що мережа зазнала колосальних збитків під час війни – не лише фінансових, але й людських. З огляду на кризову ситуацію, довелося позвільняти працівників магазинів та розподільчих центрів, які не працювали та до яких не було доступу.

Окрім цього, майже 4500 працівників самі звільнилися через виїзд за кордон. Ще понад 2000 співробітників пішли захищати Україну від російських загарбників. У березні компанія намагалася зберегти оплату праці на довоєнному рівні для всього колективу, але виплачувати великі суми 70 000 людей безстроково – тяжка ноша для бізнесу.

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Внаслідок бойових дій АТБ втратила два розподільчі центри в Київській області, які обслуговували також Чернігівську область і центральну частину України.

"Ми були вимушені зупинити роботу близько 200 магазинів. Частково тому, що вони були пошкоджені, відрізані від основних комунікацій або через неможливість доставлення товару. Частково через те, що наша логістика в перші дні переходила на нові рейки", – пояснив Марков.

Раніше ми писали, що в соцмережах спалахнув скандал через те, що Укрпошта розпродала всі марки з російським кораблем. Кияни також зафіксували ціни на поїздку в таксі на космічному рівні.

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