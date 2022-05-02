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АТБ масово зачиняє магазини та звільняє працівників – що відбувається

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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2 травня, 20:14
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У компанії працює майже 70 000 людей, але ресурсу на всіх в умовах війни не вистачає
Керівник АТБ розповів про збитки корпорації під час війни
Керівник АТБ розповів про збитки корпорації під час війни / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Популярна мережа магазинів АТБ, як і весь бізнес в Україні, зазнала колосальних збитків через війну. Втрати не лише фінансові, але й людські.

Як розповів голова компанії Борис Марков в інтерв’ю Forbes, ключових співробітників намагаються втримати, але війна змушує ухвалювати непопулярні рішення.

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"Ми припинили трудові відносини з певною частиною співробітників. Здебільшого це працівники магазинів, які не працювали, і розподільчих центрів, до яких не було доступу", – розповів керівник АТБ.

Окрім цього, майже 4500 працівників самі звільнилися у зв’язку з виїздом за кордон. Ще понад 2000 співробітників пішли захищати Україну від російських загарбників.

У березні компанія намагалася зберегти оплату на довоєнному рівні для всього колективу. Однак виплачувати великі суми 70 000 людей безстроково – важка ноша для бізнесу.

Переформатування під час війни

Частину центрального офісу АТБ вирішили перевезти до Львова. На випадок можливої окупації Дніпропетровської області створили резервний офіс. Релокували й частину регіональних офісів.

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Внаслідок бойових дій компанія втратила два розподільчих центри в Київській області. Вони обслуговували території довкола столиці, Чернігівську область і центральну Україну. Один із центрів зруйнували повністю, інший – наполовину.

Розподільчий центр у Херсонській області в перші дні війни опинився на непідконтрольній території. У Харківській області ще один працює на 30% потужності через близькість до зони бойових дій.

"Ми були вимушені призупинити роботу близько 200 магазинів. Частково тому, що вони були пошкоджені, відрізані від основних комунікацій або через неможливість доставки товару. Частково через те, що наша логістика в перші дні переходила на нові рейки", – пояснив Марков.

Багато магазинів у областях, де велися бої, тижнями працювали в збиток, щоб забезпечити людей продуктами. Зараз відновлюють роботу мережі у:

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  • Київській;
  • Чернігівській;
  • Сумській;
  • Харківській областях.

Упродовж травня сподіваються відчинити двері тих магазинів, які не сильно постраждали й не потребують серйозної реконструкції. Втім ремонтувати доведеться вже десятки магазинів АТБ.

За попередніми й дуже приблизними оцінками, суми збитків становлять мільярди гривень. Це як розграбоване окупантами, так і знищене на складах аутсорсерів та зруйноване разом із приміщеннями.

"Але це не найстрашніша втрата. За нашими даними, понад 25 наших співробітників загинули. Понад 32 поранені. І це для нас найбільш страшні втрати", – резюмував Марков.

Що працює під час війни?

Упродовж квітня в Україні почали відновлювати роботу сервіси та мережі магазинів у областях, де вже не ведуться бойові дії. Зокрема, продукти в мережі "Сільпо" знову можуть купувати жителі Києва, Київської області, Сум, Чернігова та Харкова.

Як пояснили в компанії, десятки магазинів довелося закрити через проблеми з логістикою. Зараз ланцюжки постачання відновили, тож товари доставляють на склади, а звідти – на полиці супермаркетів. У 20 містах також відновили планову доставку товарів.

У Києві та Київській області знову працюють і деякі магазини мережі АТБ. Доступні для покупців послуги мережі Novus – не лише в столиці й околицях, а й у Рівному, Черкасах та Тернополі.

По Україні працюють майже 200 супермаркетів "Фора". Більшість із них розташовані саме в Києві.

Раніше "Сьогодні" розповідали, що кияни пожалілися на космічні ціни в сервісі таксі. Дізнавайтеся також, як ціни на оренду квартир стали приводом для спекуляцій в Україні.

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