Марок із російським кораблем більше немає? Чому в мережі спалахнув скандал через "Укрпошту"

Останні 30 тисяч марок уже розпродано, але українці обурені тим, як проходила процедура реалізації марок

Укрпошта продала всі марки із легендарною фразою / Фото: Укрпошта, Колаж: Сьогодні

Укрпошта розпродала останні 30 тисяч ексземплярів марок з легендарною фразою українського прикордонника Романа Грибова щодо крейсера "Москва".

Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський.

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"За інформацією партнерів усі марки наразі розкуплені", – зазначив він.

Продавати марки Укрпошта почала о 10:00 у суботу, 7 травня через маркетплейс інтернет-магазину Розетка. Але багато українців зіткнулися з неможливістю купити товар через сайт та додаток, оскільки у роботі інтернет-магазину стався масштабний збій.

Так, в коментарях до товару "Російський військовий корабель, йди…! на сайті Розетки є безліч негативних відгуків:

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Українці обурені роботою популярного інтернет-магазину Українці обурені роботою популярного інтернет-магазину Українці обурені роботою популярного інтернет-магазину 1 /3

Люди скаржаться, що так і не змогли купити марку, хоч додавали товар у кошик, але повноцінно оформити покупку їм не вдалося.

Аналогічні повідомлення українці залишають і на офіційній сторінці Укрпошти у соціальній мережі Facebook:

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Українці обурені роботою Укрпошти Українці обурені роботою Укрпошти Українці обурені роботою Укрпошти 1 /3

Тим часом, генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський так прокоментував обурення українців, які залишилися без марки:

"Ми розуміємо тих, кому не вдалося купити собі марку. Вибачте, що процес так затягнувся і ускладнився. Ми теж вчимося на помилках і вміємо їх визнавати. Усі ті, хто звинувачував нас, що це не атака, що це у нас "дохлий" магазин і тп, сподіваюся, сьогодні побачили, що навіть сучасний захист та Інтернет – магазин, збудований під мільйони (не тисячі) клієнтів, зіштовхнувся з проблемами", – йдеться у повідомленні Смілянського.

Також Укрпошта анонсувала наступний випуск випуску марок, але вже без корабля. Їх почнуть продавати орієнтовно в середині травня як у відділеннях Укрпошти, так і одразу на кількох онлайн майданчиках, щоб розподілити потоки.

Зазначимо, що Зазначимо, що попередній сайт для продажу продукції "Укрпошти" теж не впорався із навантаженнями і його вирішили закрити. Замість нього обіцяли запустити новий сайт, але він так і не заробив.

Популярність марки

Українцям так сподобалися марки, що за п'ять днів з моменту запуску поштової марки з кораблем "Укрпошта" реалізувала майже півмільйона екземплярів.

"Наклад становив 1 млн, і додруковувати його ми не плануємо. Тож кожна марка збереже свою історичну цінність", – говорили в "Укрпошті".

Тоді ж стало відомо про спекулянтів, які в інтернеті продавали конверти із маркою за 1 тисячу доларів.

Раніше ми розповідали, як буде виглядати нова марки Укрпошти, та писали, що Укрпошта планує випустити марку з Володимиром Путіним.