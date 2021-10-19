Xiaomi почне виробництво власних електромобілів

Завод, де планують випускати автомобілі Xiaomi, хочуть побудують в місті Ічжуан, недалеко від Пекіна

В 2024 компанія почне виробляти електромобілі / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Китайська корпорація Xiaomi на початку 2024 року має намір почати масове виробництво електромобілів.

Про це заявив генеральний директор компанії Лей Цзюнь в Twitter.

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Очікується, що запуск виробництва авто компанією Xiaomi буде наступним кроком для підрозділу Xiaomi з виробництва електромобілів.

Xiaomi EV is ahead of schedule. Aiming for mass production in 2024 H1. pic.twitter.com/DKXHdXty2Y - leijun (@leijun) October 19, 2021

Що сталося з акціями Xiaomi?

На тлі заяв генерального директора про початок виробництва електромобілів акції компанії виросли на 5,4%, до 2,89 доларів. Це найвище зростання за день з 12 травня. До речі, поки невідомо, компанія буде виробляти електромобілі самостійно або в партнерстві з іншою компанією.

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В Україні зростає попит на електромобілі

В Україні у вересні встановили новий рекорд за кількістю нових електромобілів, які були зареєстровані протягом одного місяця. У серпні українські номери отримали 144 електромобіля, а в порівнянні з торішнім показником вересневий попит на нові електромобілі виріс в 2,5 рази.

Найпопулярнішими електрокарами серед українців були:

NISSAN Leaf – 28 реєстрацій.

HYUNDAI Ioniq – 12.

NISSAN Sylphy -11.

JAC iEVS4 і PORSCHE Taycan – по 10 реєстрацій.

BMW i3 і MERCEDES-BENZ EQC – по 9 реєстрацій.

Також ми писали про те, що Кременчуцький автомобільний завод АвтоКрАЗ планує випускати електромобілі. Зараз профільні фахівці працюють над відповідними проектами.

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Нагадаємо, в Мінінфраструктури запропонували заборонити ввезення на територію України автомобілів з бензиновими і дизельними двигунами. Повна заборона планують ввести з 2030 року.