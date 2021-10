Xiaomi почне виробництво власних електромобілів

Китайська корпорація Xiaomi на початку 2024 року має намір почати масове виробництво електромобілів.

Про це заявив генеральний директор компанії Лей Цзюнь в Twitter.

Очікується, що запуск виробництва авто компанією Xiaomi буде наступним кроком для підрозділу Xiaomi з виробництва електромобілів.

Xiaomi EV is ahead of schedule. Aiming for mass production in 2024 H1. pic.twitter.com/DKXHdXty2Y