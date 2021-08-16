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Вантажні машини і автобуси: АвтоКрАЗ почне випускати електромобілі

Ксенія Кадушкіна Ксенія Кадушкіна Редактор
16 серпня, 17:24
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Підприємство ніколи не випускало подібної продукції, однак зараз проектувальники працюють над втіленням цієї ідеї
Гендиректор АвтоКрАЗу Роман Черняк (на фото) розповів про випуск електромобілів. Колаж "Сьогодні"
Гендиректор АвтоКрАЗу Роман Черняк (на фото) розповів про випуск електромобілів. Колаж "Сьогодні" / Фото: АвтоКрАЗ

Кременчуцький автомобільний завод АвтоКрАЗпланує випускати електромобілі. Зараз профільні фахівці працюють над відповідними проектами.

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Про це Кременчуцькій газеті заявив гендиректор ПАТ АвтоКрАЗ Роман Черняк.

Які види електромобілів будуть випускати:

  • вантажні;
  • автобуси;
  • комерційні електрокари економ-класу.

"Все йде до електричної тяги. Тяга вже йде в армію, комерційні автомобілі, і ми над цим працюємо. У цій концепції стоять електричні вантажні автомобілі, електричні автобуси і електричні комерційні автомобілі економ-класу", – каже Черняк.

За його словами, це вже не перспектива, а недалекі плани. Незважаючи на те, що АвтоКрАЗ ніколи не випускав подібної продукції, зараз проектувальники працюють над втіленням цієї ідеї.

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"У планах акціонерів і керівництва заводу є це, і це великий крок вперед і велика наша надія", – заявив гендиректор ПАТ.

Держава популяризує електромобілі

Тільки 12 серпня президент Володимир Зеленський підписав закон, який позбавляє від податку на додану вартість (ПДВ) ввезення електромобілівв Україні до 31 грудня 2025 року. Крім того, до переліку транспортних засобів, на які поширюється ця пільга, додаються електробуси, електровантажівки, електроспецтехніка.

Закони також передбачають, що при держзакупівлях транспортних засобів частка авто з електричними двигунами повинна скласти не нижче 50% до 2030 року. При цьому до 1 січня 2029 року тимчасово будуть звільнені від сплати ввізного мита комплектуючі вироби, а також обладнання, яке потрібно для виробництва електричних транспортних засобів.

Глобальний прогноз

Вже до 2040 року дві третини всіх продаваних автомобілів в світі становитимуть електрокари, підрахували аналітики BloombergNEF. На їхню думку, в найближчі 20 років продажу електромобілів виростуть в 22 рази – з 3 млн в 2020 році до 66 млн в 2040-му. Найсильніше популярність "зелених" авто виросте в Європі і Китаї.

Тим часом, в Україні сильно підскочили ціни на продукти. Про це докладніше в новинах "Сьогодні":

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Нагадаємо, в Мінінфраструктури запропонували заборонити ввезення на територію України автомобілів з бензиновими і дизельними двигунами. Повна заборона плануюється з 2030 року.

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