Деньги
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
Шахтер - Реал: онлайн Шахтер - Реал: онлайн 🚑 Советы доктора Комаровского 🦀 Игра в кальмара 👑 Мисс Украина-2021
СЕГОДНЯ Новости экономики Автоновости

Xiaomi начнет производство собственных электромобилей

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Руководитель проекта "Деньги" Сегодня
19 октября, 16:48
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Завод, где планируют выпускать автомобили Xiaomi, хотят построят в городе Ичжуан, недалеко от Пекина
В 2024 компания начнет производить электромобили
В 2024 компания начнет производить электромобили / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Китайская корпорация Xiaomi в начале 2024 года намерена начать массовое производство электромобилей.

Об этом заявил генеральный директор компании Лэй Цзюнь в Twitter.

Реклама

Ожидается, что запуск производства авто компанией Xiaomi будет следующим шагом для подразделения Xiaomi по производству электромобилей.

Что произошло с акциями Xiaomi?

На фоне заявлений генерального директора о начале производства электромобилей акции компании выросли на 5,4%, до 2,89 долларов. Это самый высокий рост за день с 12 мая. К слову, пока неизвестно, компания будет производить электромобили самостоятельно или в партнерстве с другой компанией.

Реклама

В Украине растет спрос на электромобили

В Украине в сентябре установили новый рекорд по количеству новых электромобилей, которые были зарегистрированы в течение одного месяца. В августе украинские номера получили 144 электромобиля, а по сравнению с прошлогодним показателем сентябрьский спрос на новые электромобили вырос в 2,5 раза.

Самыми популярными электрокарами среди украинцев были:

  • NISSAN Leaf – 28 регистраций.
  • HYUNDAI Ioniq – 12.
  • NISSAN Sylphy -11.
  • JAC iEVS4 и PORSCHE Taycan – по 10 регистраций.
  • BMW i3 и MERCEDES-BENZ EQC – по 9 регистраций.

Также мы писали о том, что Кременчугский автомобильный завод АвтоКрАЗ планирует выпускать электромобили. Сейчас профильные специалисты работают над соответствующими проектами.

Реклама

Напомним, в Мининфраструктуры предложили запретить ввоз на территорию Украины автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями. Полный запрет планируют ввести с 2030 года.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама
Главное про Деньги
Финанс-дайджест
Тарифы на газ
Больше новостей
Обменка
Курс гривни Сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.34

Российский рубль (₽)

0.3695

Евро (€)

30.56

Опрос
Банк советов
Как копить деньги и богатеть?
Узнай - и начинай откладывать!
Где самая высокая средняя зарплата
ТОП-5 регионов
Где еще платят хорошо?
Опрос

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Коммуналка
Кому отопление обойдется дороже всего?
Хочу знать
Опрос
Поройся в копилке
За какую монету можно получить 141 тыс. грн?
За что такие деньги?
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
17,60
30,50
30,00
29,00
17,67
31,61
30,37
28,58
18,48
32,29
32,09
30,59
18,69
33,49
31,31
28,91
18,14
35,38
32,56
31,35
18,34
35,50
32,56
31,35
18,97
35,50
32,56
31,35
18,98
35,59
31,60
28,89
18,28
35,97
32,56
33,97
18,97
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять