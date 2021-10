Xiaomi начнет производство собственных электромобилей

Китайская корпорация Xiaomi в начале 2024 года намерена начать массовое производство электромобилей.

Об этом заявил генеральный директор компании Лэй Цзюнь в Twitter.

Ожидается, что запуск производства авто компанией Xiaomi будет следующим шагом для подразделения Xiaomi по производству электромобилей.

Xiaomi EV is ahead of schedule. Aiming for mass production in 2024 H1. pic.twitter.com/DKXHdXty2Y