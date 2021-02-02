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Вибухове зростання цін на бензин та дизель зупинилося: прогноз

2 лютого, 13:45

Ксенія Капустинська , Олександр Панченко

Паливо подорожчає тільки у небагатьох продавців, вважають експерти

Ціни на бензин і дизельне пальне на українських заправках найближчим часом практично не зміняться. "Горючка" може подорожчати тільки у тих АЗС, що досі не підняли ціни до рівня конкурентів. Це зростання буде невеликим і майже не вплине на середню ціну ринку.

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Такий прогноз сайту "Сьогодні" озвучили директор "Консалтингової групи" А-95 "Сергій Куюн і замдиректора Науково-технічного центру "Психея" Геннадій Рябцев.

Читайте також: Ціна бензину і природного газу – що впливатиме на неї на початку 2021 року

За їхніми словами, потенціал зростання в роздробі (близько 1,5 грн/л), що був обумовлений подорожчанням в опті та зростанням курсу долара в січні, вже використаний більшістю роздрібних мереж.

"Ряд мереж нижнього цінового сегмента на тижні ще піднімуть ціни до паритету з групою "Приват", але подорожчання буде невеликим, в межах 20-30 коп./л", – уточнив Геннадій Рябцев.

Детальніше про те, чому злетіли ціни на АЗС і скільки зараз коштує пальне, читайте на сайті "Сьогодні" в матеріалі " Ціни на паливо зірвалися з "якоря", на скільки вони ще виростуть".

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До слова, щоб заощадити на кількості рейсів при дорожчає паливі, багато перевізників перевантажують фури. В Україні почали боротися з такими "винахідниками". Детальніше дивіться в сюжеті:

Також ми розповідали про те, що в Україні обвалилися продажі нових авто .

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ціни авто бензин прогноз паливо дизель АЗС ціни на бензин Сергій Куюн Геннадій Рябцев пальне дизельное паливо

Джерело: Сьогодні

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