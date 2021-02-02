Цифра дня. В Україні обвалилися продажі нових авто

У січні 2020 року кількість реєстрацій нових легкових автомобілів в Україні опинилося на позначці 5,7 тис. Машин. Це на 19% менше, ніж було в минулому січні. Таке падіння пов'язане перш за все з локдауном з 8 по 24 січня, який вніс корективи до роботи автосалонів.

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Про це повідомили аналітики асоціації автовиробників "Укравтопром".

ТОП-10 популярних брендів нових легкових авто в січні:

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Toyota – 984 реалізованих автомобіля (-18,01% в порівнянні з минулим роком). Renault – 730 автомобілів (-31%). Skoda – 486 автомобілів (+4%). Kia – 329 автомобілів (-24%). Nissan – 306 автомобілів (-42%). Suzuki – 282 автомобіля (+ 38%). Hyundai – 277 автомобілів (-24%). Mazda – 244 автомобіля (+24%). Peugeot – 182 автомобіля (-31%). Ford – 167 автомобілів (-6%).

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Нагадаємо, за весь 2020 рік українці придбали на 3% менше автомобілів, ніж роком раніше, а саме 85,5 тис.

А про те, як захистити своє авто від викрадення, дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":

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