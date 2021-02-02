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Цифра дня. В Україні обвалилися продажі нових авто

2 лютого, 10:53

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Аналітики назвали 10 найпопулярніших марок легкових машин

У січні 2020 року кількість реєстрацій нових легкових автомобілів в Україні опинилося на позначці 5,7 тис. Машин. Це на 19% менше, ніж було в минулому січні. Таке падіння пов'язане перш за все з локдауном з 8 по 24 січня, який вніс корективи до роботи автосалонів.

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Про це повідомили аналітики асоціації автовиробників "Укравтопром".

ТОП-10 популярних брендів нових легкових авто в січні:

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Десять аеропортів України вже приймають е-паспорти: список
  1. Toyota – 984 реалізованих автомобіля (-18,01% в порівнянні з минулим роком).
  2. Renault – 730 автомобілів (-31%).
  3. Skoda – 486 автомобілів (+4%).
  4. Kia – 329 автомобілів (-24%).
  5. Nissan – 306 автомобілів (-42%).
  6. Suzuki – 282 автомобіля (+ 38%).
  7. Hyundai – 277 автомобілів (-24%).
  8. Mazda – 244 автомобіля (+24%).
  9. Peugeot – 182 автомобіля (-31%).
  10. Ford – 167 автомобілів (-6%).
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Нагадаємо, за весь 2020 рік українці придбали на 3% менше автомобілів, ніж роком раніше, а саме 85,5 тис.

А про те, як захистити своє авто від викрадення, дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":

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