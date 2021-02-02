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Взрывной рост цен на бензин и дизель остановился: прогноз

2 февраля, 13:45

Ксения Капустинская , Александр Панченко

Топливо подорожает только у немногих продавцов, считают эксперты

Цены на бензин и дизельное топливо на украинских заправках в ближайшее время практически не изменятся. Горючее может подорожать только у тех АЗС, которые еще не подняли цены до уровня конкурентов. Этот рост будет небольшим и почти не повлияет на среднюю цену рынка.

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Такой прогноз сайту "Сегодня" озвучили директор "Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн и замдиректора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев.

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По их словам, потенциал роста в рознице (около 1,5 грн/л), обусловленный подорожанием в опте и ростом курса доллара в январе, уже использован большинством розничных сетей.

"Ряд сетей нижнего ценового сегмента на неделе еще поднимут цены до паритета с группой "Приват", но подорожание будет небольшим, в пределах 20-30 коп./л", – уточнил Геннадий Рябцев.

Подробнее о том, почему взлетели цены на АЗС и сколько сейчас стоит горючее, читайте на сайте "Сегодня" в материале "Цены на топливо сорвались с "якоря", на сколько они еще вырастут".

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К слову, чтобы сэкономить на количестве рейсов при дорожающем топливе, многие перевозчики перегружают фуры. В Украине начали бороться с такими "изобретателями". Подробнее смотрите в сюжете:

Также мы рассказывали о том, что в Украине обвалились продажи новых авто.

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цены авто бензин прогноз топливо дизель АЗС цены на бензин Сергей Куюн Геннадий Рябцев горючее дизельное топливо

Источник: Сегодня

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