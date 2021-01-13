Ціна бензину і природного газу – що впливатиме на неї на початку 2021 року

Перший квартал 2021 року очікується складним для українців. Головна причина – січневий локдаун. Сайт "Сьогодні" традиційно публікує консенсус-прогноз основних економічних показників у країні на I квартал 2021 року. Про те, якою буде ціна автобільного пального і природного газу, – розбиралися експерти видання.
Економісти очікують, що бензин подорожчає не набагато. Їхні прогнози вклалися в діапазон 25-26 грн/л. Найпесимістичнішим є член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин: за його оцінкою, пальне подорожчає на 3-4%, або +1 грн/л до нинішньої ціни (25 грн/л звичайного, а не преміального бензину марки А-95).
Керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин каже:
"Ціна нафти опиниться в діапазоні 40-60 дол./барель за марку Brent. Її коливання і курс долара будуть ключовими чинниками впливу на динаміку цін пального. Тим часом в період локдауну і зимових місяців попит на автомобільне пальне знижується, тому сильних рухів цін не чекаємо".
Читайте також: Чи зросте середня зарплата українців на початку 2021 року – експерти відповіли
Наші аналітики вважають, що імпортований до України природний газ залишиться досить дешевим: близько 200 доларів за 1000 куб. м. Хоча зараз його вартість в Європі приблизно на 25% вище – до 250 доларів.
Олег Пендзин пояснив: зростання цін на газ у січні компенсується їхньою стабільністю в лютому і зниженням у березні. В результаті і вийде плюс-мінус 200 доларів.
І Шевчишин, і голова Ради підприємців при Кабміні Андрій Забловський очікують, що в березні ціна газу буде ще нижчою – 190 доларів. Пропозицій на євроринку, з урахуванням поставок зі США, буде досить, а зима не повинна бути холодною через глобальне потепління.
Нагадаємо, раніше економісти дали прогноз на курс долара на початку 2021 року і розповіли, чи є причини для знецінення гривні.
Більше думок експертів читайте на сайті "Сьогодні" в статті: "Що буде із зарплатами, цінами, курсом долара та безробіттям у першому кварталі 2021 року".
Всі подробиці в спецтемі Тарифи на газ
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк