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Другий шок від дефіциту пального в розпалі – у чому причина

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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16 травня, 14:45
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Розповідаємо разом з експертом про те, що впливає на ситуацію з пальним в Україні
Українцям ще довго доведеться терпіти незручності на заправках
Українцям ще довго доведеться терпіти незручності на заправках / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

В Україні в самому розпалі перебуває друга хвиля шоку на ринку внаслідок дефіциту пального.

Редакція "Сьогодні" поспілкувалася з директором Консалтингової групи "А-95" Сергієм Куюном та розпитала, у чому причина такої ситуації та коли можна чекати на полегшення.

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"Основна причина – це логістика, вона навіть не залежить від України. (Ланцюжки постачання – ред.) залежать від того, наскільки швидко розв’язуватимуть питання у Європі", – наголосив Сергій Куюн.

Коли чекати на покращення?

Експерт нагадав, що минулого тижня українська делегація на чолі з міністеркою економіки Юлією Свириденко відвідала Варшаву. Від України прибуло майже 20 представників компаній-постачальників, які поспілкувалися із колегами з:

  • Польщі;
  • Німеччини;
  • Румунії.

За словами Сергія Куюна, делегації обговорили чимало питань та напрацювали шляхи для покращення ситуації. Втім на швидкий розвиток подій не варто очікувати, тому що для європейців криза пального – це навіть більший шок, ніж для українців.

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"Головне, що треба розуміти – Європа сама є імпортозалежна, як і ми, тому що власного пального не вистачає. У Польщі дефіцит становить 5-6 млн тонн нафтопродуктів на рік. За нашими оцінками, це весь ринок пального України в 2022 році", – наголосив директор консалтингової групи.

Очевидно, що поляки робитимуть пріоритет на забезпечення своїх споживачів, а українці намагатимуться знайти своє місце. Навіть зараз польський напрямок недозавантажений – може приходити набагато більше пального.

Неприємні сюрпризи

Налагодження постачання з Європи та переорієнтація на західний ринок – непросте завдання, адже є чимало підводних каменів, на які натикаються трейдери. Один із таких неприємних сюрпризів – обмеження для українських бензовозів.

Це хоч і дорогий, але оперативний транспорт. Однак майже 90% наших машин не готові до виїзду за кордон, де діють суворі вимоги до технічного, екологічного та безпекового стану автомобіля.

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"Там не їздять на "лисій" гумі, а на машинах Євро 4-5-6, тоді як у нас парк – це здебільшого вживані європейські бензовози нижчих екологічних класів. Маса є бюрократії з нашої сторони – ліцензії, сертифікати, складне питання з водіями, яких треба знайти, забезпечити документами на виїзд у Європу. Це дуже велика робота", – пояснив Сергій Куюн.

Коли зникне дефіцит?

З огляду на це, розраховувати на швидке зникнення дефіциту пального в Україні не варто. Проблем є багато, хоч уже й помітне світло в кінці тунелю. Зараз основна проблема для компаній – привезти пальне в країну, хоча потенційно можуть виникнути й інші питання.

"Сподіваюся, що до кінця травня можна очікувати, що дефіцит трохи згасне. Він не зникне, але хоча б на основних мережах з’явиться пальне і ліміти будуть не 5-10 літрів, а 20-30 літрів", – додав експерт.

При такому обсязі пального можна буде полегшити ситуацію. Повністю розв’язати проблему, за попередніми розрахунками, можна буде до липня-серпня.

Раніше "Сьогодні" писали про актуальні ціни на пальне в різних мережах українських заправок. Дізнайтеся також, наскільки зросли гуртові ціни на дизель в різних областях.

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